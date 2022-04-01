前屬會多仍運作 蒙兆達擬英國設組織關注港勞權

前主席鄭清發料小工會漸萎縮

曾任職工盟主席的社區及院舍照顧員總工會義務秘書鄭清發表示，職工盟早已解散，對於警方昨日採取行動表示「理解不到、好難理解」，「香港已經變得好陌生」。被問會否擔心前屬會亦會受查，他相信可能會有漣漪效應，「不知道政府下一步會點」，但該會仍會繼續運作。

屬會以往會在職工盟位於油麻地永旺行的會址處理會務，鄭清發表示，工會在職工盟解散後已另租場地繼續處理工會事務，第五波新冠疫情安老院大規模爆疫，工會有跟進院舍防疫等問題，並去信政府表達意見。他慨嘆很多工會失去職工盟的支援後更困難，相信部分小型工會也會逐漸萎縮。

蒙兆達去年9月緊急離港並辭去職工盟總幹事，當時提到是基於安全考慮，不得已作出緊急離港決定，「一種強大力量，迫使我必須在總幹事和爸爸兩個身分之間，作出痛苦和無奈的抉擇」。對於仍在運作的職工盟前屬會，身在英國的蒙兆達表示，很欣賞他們仍在不同行業及職場耕耘，希望工會成員能繼續堅持下去，深信他們的工作，可達至職工盟口號所說般「滴水穿石」。