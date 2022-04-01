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涉「未交資料」 職工盟4前成員助查 國安處搜3地點檢銀行結單等證物 暫未有人被捕

【明報專訊】警方2月引《社團條例》向已啟動解散程序的職工盟索取資料，多名職工盟前成員上周四到警察總部遞交回覆。消息指，職工盟涉嫌未有按法例要求提交資料。警方國安處人員昨持法庭手令搜查職工盟3個相關地點，檢走大批證物。消息指4名前骨幹涉嫌違反《社團條例》，前主席黃迺元、前副主席鄧建華、前司庫鍾松輝被帶返警署協助調查，至昨晚10時許離開；在囚的前秘書長李卓人亦有助查。暫未有人被捕。

身在英國的職工盟前總幹事蒙兆達向本報表示，職工盟早已解散，對於「政權仲要繼續窮追猛打、趕盡殺絕，打壓工運人士」令人非常憤怒。立法會選委會界別議員、工聯會陸頌雄認為職工盟有責任交出資料，應該開誠布公，認為警方昨日行動合理。

職工盟前組織幹事石姵妍昨晚10時許在facebook發相，顯示鄧建華已離開旺角警署，並稱鄧的電話已被沒收，黃迺元及鍾松輝已獲釋。

國安處人員昨早分別派員到職工盟位於旺角永旺行的會址、佐敦四海大廈的培訓中心及葵涌華福工業大廈一貨倉搜查，其間有軍裝警駐守出入口。警方搜查逾3小時後，在旺角兩處檢取至少37箱證物，另在葵涌檢走3個板車的證物，包括大批文件，部分紙盒上寫有「payment voucher（付款憑據」及「bank statement（銀行結單）」、宣傳展牌、大聲公等，被抬上貨車運走。位於永旺行的職工盟招牌亦被拆走。其中，黃迺元及鍾松輝分別被押返永旺行及四海大廈蒐證，黃被帶走時雙手置於身後。

鄧建華曾稱已如實答覆警方

今年2月，警方以《社團條例》要求職工盟骨幹遞交資料；據悉包括組織運作、過往活動、收入來源及開支、與屬會及外國或境外組織的聯繫等。黃迺元、鄧建華、鍾松輝等5人上周四到警察總部遞交回覆。鄧事後在社交網站發文，稱「今日去咗交信喇，我哋已經如實答覆警方」。本報向警方查詢，是否有收妥職工盟回覆、案件是否已轉交國安處跟進，警方回應稱，採取任何行動，均會按實際情况，依法處理，不會就個別案件作出評論。

蒙兆達：政府窮追猛打 陸頌雄：行動合理

蒙兆達向本報表示，事件令人非常憤怒，職工盟早已解散，「政權仲要繼續窮追猛打、趕盡殺絕，打壓工運人士」。對於留守善後的前執委要承受如此大政治壓力，自己也未能留港與他們分擔，感到難過及心痛，「他們付出個人最大承擔，為了大家承受」。他認為，近年政府「激活」不同「殖民地惡法」打壓異見者，並稱今次事件涉及《社團條例》賦予警方權力可要求團體交出成員、財務及工作項目等資料，不交出便可能面臨檢控，此權力極易被濫用，令民間團體隨時面對政治監控，失去自主。他說，民陣及職工盟相繼面對同樣事件，令人擔憂未來政府會更多使用此「惡法」箝制民間團體。

陸頌雄則認為，警方如對任何組織有懷疑，根據《社團條例》要求組織交出運作、財務等資料屬合情合理，職工盟亦有責任交出資料，應該開誠布公，「不交資料，更加令人懷疑有什麼隱瞞」。他又說，即使組織已解散，「不代表之前咩都無做過」，認為警方昨日執法行動合理。

職工盟去年9月啟動解散程序，去年10月通過解散。本報昨翻查警務處網頁「已獲註冊或豁免註冊的社團或分支機構名單」，職工盟仍在名單上。

除職工盟外，多個組織亦曾被政府當局要求繳交資料（見附表），其中勞工處轄下的職工會登記局，今年1月去信記協要求提供資料，勞工處早前回覆查詢指本月8日已接獲記協回覆。

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相關字詞﹕國安處 社團條例 職工盟

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