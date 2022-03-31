衛署改指引 到院舍醫生可臨牀判斷溝針

打3針科興視完成接種

上述於3月29日更新的指引又提到，會將打3針科興視為完成接種，另引述衛生防護中心轄下聯合科學委員會早前強烈建議已打兩針的成人第三針打復必泰。

有份上門到院舍打針的家庭醫生林永和稱，過往很少院友溝針，如打首針科興後，一般會繼續打科興，除非有院友打首針後很不適或出問題，醫生可基於醫療原因安排第二針轉打另一款疫苗。

林永和：昔少院友溝針 新安排彈性

早前港大醫學院院長梁卓偉稱市民應打3針，若來不及打3針，例如只打一針科興者，第二針可考慮轉打復必泰。林永和相信最新安排能提供彈性，供有需要並已打針的院友轉打另一款疫苗，以照顧不同人的需要。他說，現時私家醫生到安老院只提供科興接種，若有院友第二針想轉打復必泰，就需安排他們外出到社區接種中心，或另再安排外展隊上門打針。

香港安老服務協會主席陳志育表示，過往很少院友溝針，因為多數家屬擔心安全及副作用，傾向讓院友打同一款疫苗，但若他們想轉打另一款疫苗，亦可提出。他強調打3針科興及復必泰都有效預防重症，目前最重要是盡快提高院友接種率。

多一宗死前曾打針 無證據有關

截至3月27日的過去一周，衛生署接獲一宗青少年打針後懷疑心肌炎或心包炎的報告，該名13歲男童接種復必泰後一日內出現胸痛，情况穩定。同期衛生署接獲一宗離世前14日內打針的死亡報告，涉及一名61歲男子，沒臨牀證據顯示個案由疫苗引起。

（新冠疫情）