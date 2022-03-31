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2022年3月31日星期四
港聞二
考警隊毋須居港7年 永久居民可報 盼吸內地海外回流者 另增尿液驗毒測試
官指菲傭作供「錯漏百出」 教師襲擊刑恐罪脫
2019國慶灣仔衝突 13人控暴動等10罪
衛署改指引 到院舍醫生可臨牀判斷溝針
林鄭：香港人才流失不爭事實 前稱通關內地首要目標 昨稱同時通關國際 難言先後
獵頭公司：主要外籍人才流失 5年內港成不吸引城市
夏寶龍提抗疫專班 「落實好」援港任務
9國熔斷明解禁 首日10班直航
快測申報未涵 兩類康復者難證康復 衛署稱漏報者可電郵解釋 議員料不獲豁免強檢接種
疫苗過敏門診200宗待分流 「有病人不需來夾硬來」
社聯外展深水埗上門打針 聶德權到訪取經
拒批疫苗通覆核 官：接種非強制 入街市非權利
1000元電費補貼 6月起分12期派
港大：兒童Omicron病死率遠超流感 15%現神經系統併發症 團隊成員：兒童可用療法有限
防疫包周六起派 議員籲發更多類物資
卸制服穿保護衣 警醫療組助送染疫者
林鄭：加快復元 中醫藥更有效
男嬰發燒送院不治 快測陰性死因待驗
立會通過小巴總數上限不變
無家者失家當賠100元 林鄭回應道歉否：社署負責
大灣區GBA專題：門檻將提高 趕入籍深圳尾班車
大灣區GBA專題：入籍三大方法 落戶還看年齡職任學歷
大灣區GBA專題：入籍深圳兩面睇
假衛生署致電港漂男 指偷運疫苗騙款千萬
中大研究1型糖尿：發病率無關年齡
逼入境處職員斬特首 稅務主任還押小欖
見司機呆滯起疑 警追截檢懷疑毒品
紙盒藏炮仗 警搜理大無發現
尊子漫畫
選特首 出政綱 賴紅梅著旗袍舞寶劍 胡世全倡九成八按揭
吳永嘉獲提名入港大校委會
澳洲爸爸中譯英 Twitter分享港疫情
何君堯收粉絲信 稱為佢「跨越半個中國」
「釣魚網」偽冒議辦 陳凱欣報警
港漂住方艙大讚 稱走時依依不捨
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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考警隊毋須居港7年 永久居民可報 盼吸內地海外回流者 另增尿液驗毒測試
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