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中大研究1型糖尿：發病率無關年齡

【明報專訊】1型糖尿病普遍被認為多從兒童時期發病，中大醫學院一項最新國際研究發現，實况與傳統看法有異，成人1型糖尿病新症發病率較傳統預期高，新症數量未隨年齡增長下降，不少病例更是晚年才發病。研究亦發現，亞洲較少人患成人1型糖尿病，北歐國家較多，而男性整體發病率較女性高。

以往看法：多兒童時期發病

1型糖尿病為免疫系統疾病，患者免疫系統會攻擊負責產生胰島素的細胞，令患者嚴重缺乏胰島素及血糖上升，需終生使用胰島素治療，傳統認為1型糖尿病較少於成年期發病。

中大醫學院與來自世界各地機構合作，分析46項在1990年至2021年期間進行、來自32個國家和地區的1型糖尿病研究。負責統籌研究的高級作者、中大醫學院內科及藥物治療學系內分泌及糖尿科主任（學術）馬青雲表示，分析各項研究後發現，年齡與成人1型糖尿病發病率之間沒有明確關聯，新症數量不會隨年齡增長下降，成年期才發病的病例中，1型糖尿病佔一定比例，這與傳統看法有落差；12份按年齡組別報告的1型糖尿病發病率研究，5份發現1型糖尿病的發病率隨年紀上升。

研究亦發現，世界各地成人1型糖尿病的每年發病率不同，當中以中國發病率最低，每10萬人約1人發病，最高的瑞典則每10萬人有超過30人發病，兩者相差超過30倍；而在26份研究性別與發病率關係的研究中，92%報告顯示成年男性發病率較女性高。

學者：識別1型2型 改善治療關鍵

是次研究刊醫學期刊DiabetesCare。馬青雲指出，大多數新確診糖尿病成年患者均被診斷為2型糖尿病，故現時最大挑戰是如何準確地識別出潛在的1型糖尿病個案，可準確地將糖尿病潛在發病機制分類，識別出1型或2型糖尿病，將是改善個人化糖尿病治療的關鍵。

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