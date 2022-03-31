假衛生署致電港漂男 指偷運疫苗騙款千萬

來港兩年從事金融 受騙轉帳百次

昨晨8時許，西營盤高街98號一單位，26歲姓朱男子報案，稱早前收到自稱本港衛生署職員來電，指他非法運送疫苗，電話其後轉駁到「內地執法機關」，有自稱武漢公安人員要求轉帳資金至多個銀行戶口協助調查，男子按指示兩周內共轉帳134次，將600萬港元及700萬人民幣（約862.5萬港元）轉至多個本地及內地銀行帳戶，其後發現受騙報警，合共損失1462.5萬。案件列作以欺騙手段取得財產，交由西區警區刑事調查隊跟進，暫未有人被捕，正追查涉案3名男女。據了解，男事主從事金融業，兩年前從內地來港。

另外，昨凌晨零時許，23歲姓龔女子在沙田第一城單位報警，表示早前接獲一名自稱內地公安男子來電指她涉及一宗刑事案，要求提供網上銀行帳戶及密碼。龔女其後發現銀行帳戶內60萬元人民幣（約73.9萬港元）被轉走，懷疑受騙，於是報警。案件列作以欺騙手段取得財產，由沙田警區刑事調查隊接手，暫未有人被捕。

另一女子接「公安」來電失款60萬

警方早前在facebook表示，今年1至2月期間，至少8人誤墮與疫情相關「假冒官員」電話騙案，合共損失369萬元。警方提醒市民，如懷疑受騙應致電防騙易熱線18222。