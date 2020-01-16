大灣區GBA專題：門檻將提高 趕入籍深圳尾班車

擁有深圳戶籍意思是成為真正的深圳人，當中有多項好處：

1. 求職具有優勢

有深圳戶籍人士在當地尋找工作時的競爭力更高，因為不少企業或公務員職位都列明，僅容許持有深圳戶口人士應徵。

2. 社保待遇更高

無論是醫療保險、退休金、失業保險、報銷比率等多項社會福利都會比非深圳戶籍人士更好，例如深圳戶籍人士最高可報銷住院費用的90%。

3. 置業門檻較低

持有深圳戶籍人士，可以直接在當地買樓；非深圳戶籍人士則需要連續繳交5年社會保險才可置業，但港澳居民不在此限；在駕車方面，深圳戶籍人士考牌後可以直接擁有車牌，非深圳戶籍人士需要連續繳交兩年社會保險才可買車，港澳居民同樣不在此限。

4. 高質教學資源

擁深圳戶籍人士的子女，其入學積分會較非深圳戶籍人士子女高，意思是可以享有更高質素的教學資源，他們既可選擇入讀公營學校，即使入讀私立學校，費用亦會更便宜。

5. 可申房屋補貼

持有深圳戶口後可申請廉住房、房屋補貼及租屋特殊補貼，以減輕生活壓力。值得留意的是，深圳未來10年，為指定人才預備超過50萬套物業，無論是租賃或買入物業都會有更大優勢。

6. 養老福利完善

以2020年為例，深圳市平均養老金為每個月3516元（人民幣，下同），但非深圳戶籍人士則不能得到每月360元的地方補貼，僅得到3156元。由於物價持續高昂，因此內地有關當局於今年3月5日公布《2022年適當提高退休人員基本養老金和城鄉居民基本養老金標準》，當中表明全國各省市都會提高養老金標準，預期金額會對比2020年增3%至5%不等，以應付居民日常開支。

7. 領取失業保險

可以領取失業保險，倘若持有深圳戶口人士失業，每月可以領取一定金額的失業保險金，容許失業人士在尋找工作期間得到基本保障。除了失業保險外，失業期間可以免費學車以及一年可報銷2000元個人學習培訓費用。

8. 多次來往港澳

即使入戶後都可以辦理各類型證件，內地其他城市居民一年只可以前往港澳地區兩次，但可以領取失業保險，可以辦理一年多次簽證，一年多次前往港澳兩地。

9. 高學歷有津貼

如果持有全日制本科或以上學歷，入籍深圳可獲得1.5萬至1.8萬元人才補貼。

明報記者 黃清瑤

[活在灣區]