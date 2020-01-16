無家者失家當賠100元 林鄭回應道歉否：社署負責

社協：政策層面 現無部門需負責

對於象徵式賠償100元寢具損失，吳認為意義上等同判政府輸，但事實上「無論牀定舖都唔夠」。經常到處格價的他表示，深水埗區一張最平、無牌子的三摺牀褥價格為220元，最平的牀墊亦要100元，不夠錢買枕頭。吳說雖不滿意賠償金額，但總算還無家者一個公道。

林鄭月娥曾向一名行乞老婦捐贈500元，對於無家者只獲100元賠償，申索者周雄光認為「100蚊都有個價值，就算賠10蚊1蚊都開心」，他在得悉裁決當晚曾仰天告知同為申索者、在開審前已離世的「表哥」馬月榮，「贏咗官司喇，你安心咁去喇」。

申索者阮少碧稱，100元無法賠償遺失的相簿，內有與已逝世妹妹的合照「再影番根本無可能」，反問「有乜意義啫嗰100蚊？」。其男友吳隨有則遺失兩對各值逾千元的波鞋，他說是好友在他有難時贈送的禮物，一直將鞋珍藏「唔捨得著」，如今已無法尋回。

社署表示與服務隊一直積極跟進通州街公園一帶的露宿者情况，按個別需要及意願提供住屋及財政等支援。一般進行地區跨部門聯合行動前，社署會協調服務隊做外展探訪，識別露宿者的福利需要，提醒他們注意個人物品存放。