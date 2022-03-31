立會通過小巴總數上限不變

陳帆稱市民對小巴需求平穩

根據《道路交通條例》，現時本港公共小巴總數上限為4350輛，現時包括3333輛綠色小巴及1016輛紅色小巴。立法會大會昨日遙距會議通過政府動議，將現時小巴數目上限有效期延長5年。陳帆表示，疫情期間小巴市佔率維持14%，顯示市民對小巴需求大致平穩。運輸署應用程式「香港出行易」現時提供專線小巴實時到站資訊，陳帆稱系統目前覆蓋313條路線，預計今年內可以覆蓋全部570條路線。

議員倡部分小巴紅轉綠

自由黨航運交通界議員易志明表示，現時約500輛紅色小巴停駛，認為政府可考慮將定時、定點、有固定班次的紅色小巴轉為綠色小巴。他稱，新建鐵路衝擊其他交通工具，促請政府制訂長遠發展藍圖。

民建聯陳恒鑌關注小巴經營成本上升，司機平均年齡老化，難提供更好服務，希望政府補助燃料費，考慮取消部分小巴禁區等。

工聯會鄧家彪建議，政府推動將路程較短的綠色小巴改用電動小巴，並增加低地台小巴方便長者乘搭。