林鄭：加快復元 中醫藥更有效

中西醫會診亞博館病人

林鄭月娥表示，隨着感染人數下降，現時要防感染和加快患者復元，中醫藥在這兩方面都會發揮比西醫更好的效應。她昨曾到啟德郵輪碼頭的暫託中心視察，稱浸大會派中醫為長者服務，實行中西醫協作，相信內地中醫專家組會就治療提供務實意見。

浸大中醫駐啟德暫託中心

浸大負責營運啟德暫託中心當中393張病牀，今日投入服務，該校中醫藥學院派出一支由11名中醫師組成的隊伍提供治療，與駐場西醫、藥劑師，以及來自內地的健康護理員共同照顧長者。

香港註冊中醫學會會長陳永光昨在港台《千禧年代》表示，內地文獻已證明中西藥合治新冠病有良好效果，不過因醫療體系限制，現時病人入院後未能接受中醫治療，期望內地專家可為香港提供意見，港府未來更重視中醫治療，長遠納入本港醫療體系。

醫管局總行政經理何婉霞表示，內地中醫專家會到亞博館及中醫診所，就加強中醫藥治療提供意見，當局在疫情期間已廣泛應用中醫藥治療，包括上月開展安老院舍中醫藥服務及設立中醫熱線。

（新冠疫情）