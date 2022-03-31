港聞

港聞二

林鄭：加快復元 中醫藥更有效

【明報專訊】內地來港支援的中醫專家前日抵港，昨繼續訪港考察行程，先後與衛生署、香港中醫藥管理委員會高層會面交流，並參觀元朗洪水橋社區隔離設施。特首林鄭月娥表示，亞博館治療設施內的病人會由中西醫共同會診、巡房及處方藥物，並會共同討論個案發展，此舉在以往香港公共醫療系統中較少出現，認為對未來香港中醫藥發展開闢一條新路。

中西醫會診亞博館病人

林鄭月娥表示，隨着感染人數下降，現時要防感染和加快患者復元，中醫藥在這兩方面都會發揮比西醫更好的效應。她昨曾到啟德郵輪碼頭的暫託中心視察，稱浸大會派中醫為長者服務，實行中西醫協作，相信內地中醫專家組會就治療提供務實意見。

浸大中醫駐啟德暫託中心

浸大負責營運啟德暫託中心當中393張病牀，今日投入服務，該校中醫藥學院派出一支由11名中醫師組成的隊伍提供治療，與駐場西醫、藥劑師，以及來自內地的健康護理員共同照顧長者。

香港註冊中醫學會會長陳永光昨在港台《千禧年代》表示，內地文獻已證明中西藥合治新冠病有良好效果，不過因醫療體系限制，現時病人入院後未能接受中醫治療，期望內地專家可為香港提供意見，港府未來更重視中醫治療，長遠納入本港醫療體系。

醫管局總行政經理何婉霞表示，內地中醫專家會到亞博館及中醫診所，就加強中醫藥治療提供意見，當局在疫情期間已廣泛應用中醫藥治療，包括上月開展安老院舍中醫藥服務及設立中醫熱線。

（新冠疫情）

相關字詞﹕新冠疫情

上 / 下一篇新聞

考警隊毋須居港7年 永久居民可報 盼吸內地海外回流者 另增尿液驗毒測試
考警隊毋須居港7年 永久居民可報 盼吸內地海外回流者 另增尿液驗毒測試
官指菲傭作供「錯漏百出」 教師襲擊刑恐罪脫
官指菲傭作供「錯漏百出」 教師襲擊刑恐罪脫
2019國慶灣仔衝突 13人控暴動等10罪
2019國慶灣仔衝突 13人控暴動等10罪
衛署改指引 到院舍醫生可臨牀判斷溝針
衛署改指引 到院舍醫生可臨牀判斷溝針
林鄭：香港人才流失不爭事實 前稱通關內地首要目標 昨稱同時通關國際 難言先後
林鄭：香港人才流失不爭事實 前稱通關內地首要目標 昨稱同時通關國際 難言先後
獵頭公司：主要外籍人才流失 5年內港成不吸引城市
獵頭公司：主要外籍人才流失 5年內港成不吸引城市
夏寶龍提抗疫專班 「落實好」援港任務
夏寶龍提抗疫專班 「落實好」援港任務
9國熔斷明解禁 首日10班直航
9國熔斷明解禁 首日10班直航
快測申報未涵 兩類康復者難證康復 衛署稱漏報者可電郵解釋 議員料不獲豁免強檢接種
快測申報未涵 兩類康復者難證康復 衛署稱漏報者可電郵解釋 議員料不獲豁免強檢接種
疫苗過敏門診200宗待分流 「有病人不需來夾硬來」
疫苗過敏門診200宗待分流 「有病人不需來夾硬來」
社聯外展深水埗上門打針 聶德權到訪取經
社聯外展深水埗上門打針 聶德權到訪取經
拒批疫苗通覆核 官：接種非強制 入街市非權利
拒批疫苗通覆核 官：接種非強制 入街市非權利
1000元電費補貼 6月起分12期派
1000元電費補貼 6月起分12期派
港大：兒童Omicron病死率遠超流感 15%現神經系統併發症 團隊成員：兒童可用療法有限
港大：兒童Omicron病死率遠超流感 15%現神經系統併發症 團隊成員：兒童可用療法有限
防疫包周六起派 議員籲發更多類物資
防疫包周六起派 議員籲發更多類物資
卸制服穿保護衣 警醫療組助送染疫者
卸制服穿保護衣 警醫療組助送染疫者
男嬰發燒送院不治 快測陰性死因待驗
男嬰發燒送院不治 快測陰性死因待驗
立會通過小巴總數上限不變
立會通過小巴總數上限不變
無家者失家當賠100元 林鄭回應道歉否：社署負責
無家者失家當賠100元 林鄭回應道歉否：社署負責
大灣區GBA專題：門檻將提高 趕入籍深圳尾班車
大灣區GBA專題：門檻將提高 趕入籍深圳尾班車
大灣區GBA專題：入籍三大方法 落戶還看年齡職任學歷
大灣區GBA專題：入籍三大方法 落戶還看年齡職任學歷
大灣區GBA專題：入籍深圳兩面睇
大灣區GBA專題：入籍深圳兩面睇
假衛生署致電港漂男 指偷運疫苗騙款千萬
假衛生署致電港漂男 指偷運疫苗騙款千萬
中大研究1型糖尿：發病率無關年齡
中大研究1型糖尿：發病率無關年齡
逼入境處職員斬特首 稅務主任還押小欖
逼入境處職員斬特首 稅務主任還押小欖
見司機呆滯起疑 警追截檢懷疑毒品
見司機呆滯起疑 警追截檢懷疑毒品
紙盒藏炮仗 警搜理大無發現
紙盒藏炮仗 警搜理大無發現
尊子漫畫
尊子漫畫
選特首 出政綱 賴紅梅著旗袍舞寶劍 胡世全倡九成八按揭
選特首 出政綱 賴紅梅著旗袍舞寶劍 胡世全倡九成八按揭
吳永嘉獲提名入港大校委會
吳永嘉獲提名入港大校委會
澳洲爸爸中譯英 Twitter分享港疫情
澳洲爸爸中譯英 Twitter分享港疫情
何君堯收粉絲信 稱為佢「跨越半個中國」
何君堯收粉絲信 稱為佢「跨越半個中國」
「釣魚網」偽冒議辦 陳凱欣報警
「釣魚網」偽冒議辦 陳凱欣報警
港漂住方艙大讚 稱走時依依不捨
港漂住方艙大讚 稱走時依依不捨