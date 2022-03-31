卸制服穿保護衣 警醫療組助送染疫者

警察醫療特別小組3月初成立，由逾40名現職及退休警員組成，分別派駐瑪嘉烈醫院、伊利沙伯醫院和廣華醫院，至今已運送逾1800名新冠病人。醫管局為小組提供一天訓練，包括防感染措施，以及非緊急救護車裝備和操作。

督察重操護士故業

難忘抬9層送老翁返家

Edwin曾在瑪麗醫院骨科任職3年護士，本月初成為小組一分子。他憶述曾協助一名約6呎高的伯伯出院，由於其居住的唐樓沒有升降機，加上樓梯太窄難以用樓梯機，他和同事只能連人帶輪椅，徒手將伯伯抬上9層樓梯返家。Edwin說身穿保護裝備，加上天氣又熱又濕，行動比較辛苦，明白到「原來部分基層連回家也有困難，仍需要協助」。他稱平日工作時仍有為傷者急救，「一直在醫務人員和警務人員之間不斷切換，不會因不做護士而浪費知識」。

伊利沙伯醫院本月轉做新冠定點醫院，Edwin對目睹病房和急症室爆滿最為深刻，他協助轉移病人期間工作量大增，每日工作14小時，「忙到不能吃飯，做完清潔不能休息就要直接出車」。身為兩孩之父，他曾想像如家人有病去急症室等候多時，自己心情會怎樣。他相信抗疫並非一兩個人的責任，又慶幸任職護士的妻子以湯水支持。

另一小組成員、駐守沙田的警署警長黃敬慈曾協助留院近3個月的伯伯出院，伯伯回家時突然抓住妻子的手，妻子哭着說「老公你終於回家，可以開飯了，我們終於可以坐在一齊吃飯」。阿慈說未必每個染疫者都可幸運地出院回家，部分人或因染疫去世，讓他更珍惜眼前人。他慨嘆「以前回家吃飯，看似是一件很簡單的事」，現在每天與妻子見面只有吃一頓早餐的時間，兒子則會在深夜陪伴他吃宵夜和聊天。

警長：與醫護齊上齊落抗疫

作為警察先遣急救訓練導師，阿慈曾為水警、衝鋒隊等提供急救訓練，這次自願借調到醫院做「dirty job」，曾每天工作15小時，試過手捧妻子準備的晚餐睡着。他很高興「在最艱難時間與醫護齊上齊落抗疫」，並發現醫護人員亦是堅毅不屈的一群。他說若因加入小組而染疫，「就算不幸過身，我都會選擇呢份工作」。

明報記者 施晉宇

（新冠疫情）