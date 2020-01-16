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港大：兒童Omicron病死率遠超流感 15%現神經系統併發症 團隊成員：兒童可用療法有限

【明報專訊】本港昨日新增6981宗新冠陽性個案，連續第五日錄得少於1萬宗。第五波疫情累計8名兒童離世，港大醫學院分析2月5日至28日逾千宗11歲或以下、染疫入院的病童個案，其中4人染疫後離世，結果顯示上述年齡層感染新冠病毒變異株Omicron的病死率為0.35%，為相同年齡層流感病死率0.05%的7倍。研究團隊成員之一、瑪嘉烈醫院兒童傳染病科顧問醫生關日華昨晚向本報表示，現時兒童可用治療方案有限，盼研究可喚起關注。

暫計算病死率為流感7倍

最終計算或會調整

港大醫學院分析共1147名11歲或以下染疫兒童入院個案，其中4人離世，當中兩人死因與大腦神經有關，一人有腦病變及一人出現與腦炎相關的腦水腫。4人年齡介乎11個月至9歲，全部未有接種疫苗，其中3名兒童染疫前身體狀况良好。團隊指出，本港第五波疫情主要涉及Omicron變種病毒的BA.2亞型，結果顯示11歲或以下兒童感染BA.2可引發嚴重住院情况，當中約15%出現神經系統併發症，逾6%出現呼吸系統併發症，21人要在兒童深切治療部留醫。團隊認為，5歲以下幼童過去兩年未有暴露於其他季節性流感病毒，或未曾接種疫苗，均增加出現嚴重併發症的機率。

有關研究現於《刺針》預印，未獲同儕評審，團隊強調此波疫情有許多輕症染疫童未有入院，故研究得出的病死率或高於實况。團隊引述衛生防護中心數據指出，就相同年齡組別，中心同期錄得1.3萬宗個案，若以此計算，病死率估計約0.02%。關日華表示，團隊正因應其他評審者意見，修訂統計方面的數字，最終計算會有所調整。

關表示，過往市民常認為Omicron症狀輕微，病情並不嚴重，但研究顯示不少染疫童會出現抽筋等症狀，明顯有別於本港過往疫情。他說，現時兒童可用治療方案有限，如新引入的輝瑞口服藥不能用於12歲以下患者，籲兒童及早接種疫苗避免染疫後惡化。他透露，現時懷疑病毒會入侵腦部等器官引致併發症，但確實致病機制有待分析，未來將蒐集更多相關數據，研究兒童康復後出現後遺症的情况。

陽性連續5日少於萬宗

昨新增陽性個案包括2994宗核酸檢測陽性個案，以及3987宗快速抗原測試陽性呈報個案。衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，現時整體感染人數稍微下降，雖然兩間大學推算均顯示有大量市民已染疫，但社區仍有「比較多的人口」未感染，呼籲相關人士盡早接種疫苗。

截至昨日，本港連續第三天無新增院舍呈報爆發個案。張竹君說，本港大部分院舍曾有感染個案，故近日沒新增呈報個案屬「預料之中」，但早前呈報的院舍中，昨仍新增約100多宗個案，她重申院舍情况雖有改善，但不是完全受控。

呼吸系統科專科醫生梁子超表示，本港疫情正處於「下降軌」且速度「唔差」，按照現時趨勢，估計單日新增病例在3至4個星期後回到「低四位數、高三位數」水平。

明報記者

（新冠疫情）

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