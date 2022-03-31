1000元電費補貼 6月起分12期派

政府預計，今年6月起分12期向用戶提供補貼，首11個月將於每月首日向住宅用戶的戶口注入80元，第12個月注入120元，補貼額只可用作抵消同一戶口帳單的電費，直至2024年12月31日或戶口結束為止，以較早日期為準，即新補貼計劃有效期約兩年半。

有效期兩年半 舊補貼期限延

當局指，因應新補貼計劃的安排，會將以往補貼計劃的期限，由明年12月31日延長至2024年12月31日，令以往未用的補貼連同新補貼計劃下注入的補貼，均可用作支付電費，會按情况檢討需否再度延長限期。另外，政府亦根據「電費紓緩計劃」，由2019年1月至2023年12月，連續60個月在每月首日向合資格的電力住宅用戶存入50元，待以往補貼計劃下未用的補貼和電費紓緩計劃下發放的金額全數用盡後，才會扣減新補貼計劃下提供的補貼，直至其限期屆滿為止。

文件表示，財庫局向合資格的住宅用戶戶口提供電費補貼的核准承擔總額為307億元，由於兩間電力公司有約280萬個電力住宅用戶戶口，預計新補貼計劃下發放的補貼總額約為28億元，若《2022年撥款條例草案》獲通過，承擔額將增至335億元。

（新冠疫情）