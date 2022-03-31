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港聞二

拒批疫苗通覆核 官：接種非強制 入街市非權利

【明報專訊】「疫苗通行證」今年2月24日起實施，進入超市等表列處所須接種新冠疫苗，有市民早前入稟高等法院申請司法覆核，要求法院頒令取消政策，將涉及基本民生的場所剔出政策適用範圍，高院昨就此舉行遙距聆訊。申請人自行陳辭指出，政策令她無法如常生活，重申希望有權選擇打針與否；律政司一方強調措施符合社會利益。法官高浩文聽畢陳辭後頒下判辭，拒絕批出司法覆核申請許可；另考慮到在疫苗通實施初期，司法決定有助公眾正確理解相關法律，不作訟費命令。

申請人為羅綺媚，建議答辯人為行政長官、食衛局長、創科局長。無律師代表的羅綺媚陳辭稱，若不提申請根本無法做正常人，因在政策下不打針者無法進入餐廳、戲院及髮型屋等，有不少公司亦要求員工打針，考地產代理牌照亦然，「我唔打針，啲人唔請我」，又指消遣場所可不去，「無工作可以點樣生存？」

申請人：難入餐廳難應徵

不打針無法做正常人

羅綺媚稱自己不打針是因不信疫苗對疫情有幫助，提到新冠病毒不停變種，「打兩針三針都係確診，都係有人死」，市民有權選擇打針與否，冀法庭頒令取消疫苗通行證，「畀番我哋自由」。

律政司一方稱，從條例列明的豁免情况可見，政策並無貶低未打針者，他們亦可到戶外街市或從網上購入生活所需，而規例並不涵蓋有關牌照考試場地，要求應考者打針為舉辦者的決定。律政司代表強調「疫苗通」可加強政府抗疫能力，保障公共衛生系統，符合社會利益。

法官在判辭中拒絕接納政策有損尊嚴的說法，反之認為可減少未打針者出入高傳播風險地方的機率，同時鼓勵接種，有助減低感染率，進一步減輕醫療系統壓力，有利整個社會。

官：條例有豁免 無貶未打針者

判辭指出，進入街市或超市不能被視為基本權利，有許多取代途徑來購買日用品，包括網上商店、戶外街市或店舖等，另條例已列明豁免情况以照顧未打針者的日常需求，並無貶低之嫌。

判辭強調，本港無法律規定市民須強制接種疫苗，打針與否「絕對是個人選擇」。經考慮後，法官認為疫苗通已取得合理平衡，申請人的理據無合理爭辯之處，不批出司法覆核申請。

【案件編號：HCAL 151/22】

（新冠疫情）

相關字詞﹕行政長官 創新及科技局 食衛局 高等法院 司法覆核 疫苗通行證 第五波疫情

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