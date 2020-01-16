疫苗過敏門診200宗待分流 「有病人不需來夾硬來」

醫生：優先處理未打針者

香港過敏協會昨舉行網上講座，李曦指疫苗過敏安全門診有不需要服務的病人被轉介，「我們真的很多病人，不需要來卻夾硬來」，令輪候時間延長，需以星期或以月計算。他指病人被轉介時，會先視乎病人需否見醫生，現會優先處理未接種患者，盼讓更多市民先打一針，曾接種患者等候時間會較長。

醫管局回覆稱，疫苗過敏安全門診至今共處理約2000宗相關個案，目前約有200宗轉介待分流。局方指，去年由於該門診接收的轉介個案大增，醫管局各聯網較早時分別派出專科醫生，根據該門診制訂的臨牀評估指引，為有意但未打疫苗而有過敏史的市民提供接種建議，共處理了逾2000宗個案。

李曦提到，只有對疫苗輔料聚乙二醇（PEG）過敏的病人，或打首針後有過敏反應人士，才需考慮向過敏科醫生尋求評估。他說對輔料類過敏患者罕見，全港應少於10人，患者對很多藥物會有過敏反應，對一兩款藥物有近乎致命的過敏反應，他們服藥或接種疫苗前需小心查看成分。對於有市民因曾對藥物敏感，而憂慮自己對輔料過敏，因而對接種復必泰疫苗存疑，李強調輔料類過敏非常罕見，指輔料類過敏較可否接種復必泰更值得擔心，而目前本港只有4人疑打復必泰後有嚴重過敏反應。

（新冠疫情）