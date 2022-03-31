快測申報未涵 兩類康復者難證康復 衛署稱漏報者可電郵解釋 議員料不獲豁免強檢接種

衛生署昨回覆本報查詢稱，未有在採取樣本當日或翌日在快測平台呈報檢測陽性的市民，可電郵衛生署，署方若認為理由可接受，會為市民處理，3個月內署方已記錄的核酸檢測陽性個案，以及已向署方申報的快測陽性個案，毋須接受強制檢測。食衛局回覆，個別康復者如獲醫生簽發醫學豁免證明書，可於有效期內豁免疫苗通行證接種要求，衛生署會發指引，訂明醫生向康復者簽發豁免證明書前須參考相關證明文件。

據疫苗通行證要求，18歲或以上者現要打第一針，4月30日至5月30日要打第二針，5月31日或之後，如第二針後滿6個月則要打第三針。如曾染疫者正處康復後的6個月內，或染疫前已打第二或第三針，可豁免接種。

政府擬5月推康復紀錄二維碼，供康復者用作疫苗通行證。二維碼推出前，康復者可使用康復或感染證明，如患者用快測申報系統登記，成功申報短訊或電子紀錄則為康復或感染證明。不過快測申報系統只接受採樣兩天內的測試結果，2月26日後快測陽性卻未申報的康復者，不能後補網上申報；另2月25日或之前快測陽性患者亦不能使用該系統，兩者如只做了快測並在家隔離至康復，則難證明自己已康復或曾受感染。

系統啟用前染疫無法報

康復者憂須打針影響身體

黃小姐2月21日快測陽性，她在家居隔離至2月25日轉陰性。當時她全家染疫，無法外出領取深喉唾液測試樣本瓶，衛生署熱線亦無人接聽。她在快測申報系統啟用前已康復，現只得數張不被視為康復紀錄的快測結果陽性相片。她指自己因政策未完善而無法申報，現無渠道證明曾染疫，須為疫苗通行證打針，憂短期內接種影響身體。

鄭小姐於3月11日快速檢測陽性，19日轉陰性。她本以為只有染疫首天才可網上申報，錯過了日子，康復後她才知確診期內任何一天陽性結果都可申報，現已不得再網上登記。她嘗試致電衛生署及醫管局熱線求助不果，向指定診所要求發出接種豁免證明書亦遭拒。

指1/5病人沒申報

醫生：為豁免「求診不求醫」

有在指定診所工作的醫生表示，近日多個病人「求診不求醫」，只想醫生簽發豁免證明，當中五分之一為快測陽性卻未向當局申報，但無文件證明病人曾染疫，他未能發出免針紙。

劉國勳稱，以政府指引角度，無申報可視為無感染或康復紀錄，須跟隨疫苗通行證接種要求，並遵從強檢要求。他指遲申報者可嘗試發電郵補交資料，但無證明者料難處理，認為政府應設實體中心協助市民補辦漏報事宜。

梁子超：康復短期內打針風險較高

呼吸系統科專科醫生梁子超指出，如康復後短期內打針會減低疫苗功效，心肌炎等副作用風險亦較高。他建議未申報者應待康復後3個月才打新一針。

明報記者

（新冠疫情）