9國熔斷明解禁 首日10班直航

國泰：已增5地回港額外航班

4月1日一共有10班航機來自9個撤銷禁飛令的國家，首班機凌晨2時40分來自倫敦。10班航機當中，有6班航機來自菲律賓、2班來自英國、其餘分別來自尼泊爾及澳洲。翻查國泰4月到港客機，部分地區仍然相隔14日或以上才安排一班抵港客機。國泰回覆查詢時稱，正積極恢復更多4月抵港的航班。

本報以倫敦作為航點，昨晚查看國泰航空的官方網站，4月1日抵港直航機，只餘上午11時55分，由倫敦希斯路機場起飛的的CX238尚有空位，今午5時於倫敦出發，經濟客艙票價651.56英鎊（約為6706元）而特選經濟客艙票價1,243.56鎊（約為12,813港元），只餘兩個座位。4月來自倫敦的直航機，僅於4月10日及4月24日開出，4月10日經濟艙只餘兩個坐位；4月24日的直航機僅餘一個經濟艙坐位。若選擇轉機，以旅遊網站查詢，則不乏選擇，4月機票由3182元至6450元不等。

13隔離酒店轉回檢疫用

此外，政府將13間社區隔離設施酒店重新轉回指定檢疫酒店，額外提供逾4400房間。記者昨晚到政府網站查看指定檢疫酒店預訂，網站顯示13間酒店中，12間於4月及5月可預約。記者到當中酒店官網查詢預約，華麗銅鑼灣酒店最快要到5月27日才可預約；旭逸酒店．旺角要到4月8日才可預約；富薈炮台山酒台要到4月22日才可預約；九龍貝爾特酒店4月20日才可預約。

（新冠疫情）