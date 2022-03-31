港聞

港聞二

9國熔斷明解禁 首日10班直航

【明報專訊】本港自1月初先後向9個國家實施「熔斷機制」，禁止民航客機着陸香港，包括英國、美國等，明（4月1日）起解除，熔斷機制下禁飛期亦由14日減至7日。翻查抵港航班資料，首日將有10班分別來自英國、菲律賓、尼泊爾、澳洲的直航航班。國泰航空表示已增加從東京、曼谷、吉隆坡、倫敦及悉尼回港的額外航班。

國泰：已增5地回港額外航班

4月1日一共有10班航機來自9個撤銷禁飛令的國家，首班機凌晨2時40分來自倫敦。10班航機當中，有6班航機來自菲律賓、2班來自英國、其餘分別來自尼泊爾及澳洲。翻查國泰4月到港客機，部分地區仍然相隔14日或以上才安排一班抵港客機。國泰回覆查詢時稱，正積極恢復更多4月抵港的航班。

本報以倫敦作為航點，昨晚查看國泰航空的官方網站，4月1日抵港直航機，只餘上午11時55分，由倫敦希斯路機場起飛的的CX238尚有空位，今午5時於倫敦出發，經濟客艙票價651.56英鎊（約為6706元）而特選經濟客艙票價1,243.56鎊（約為12,813港元），只餘兩個座位。4月來自倫敦的直航機，僅於4月10日及4月24日開出，4月10日經濟艙只餘兩個坐位；4月24日的直航機僅餘一個經濟艙坐位。若選擇轉機，以旅遊網站查詢，則不乏選擇，4月機票由3182元至6450元不等。

13隔離酒店轉回檢疫用

此外，政府將13間社區隔離設施酒店重新轉回指定檢疫酒店，額外提供逾4400房間。記者昨晚到政府網站查看指定檢疫酒店預訂，網站顯示13間酒店中，12間於4月及5月可預約。記者到當中酒店官網查詢預約，華麗銅鑼灣酒店最快要到5月27日才可預約；旭逸酒店．旺角要到4月8日才可預約；富薈炮台山酒台要到4月22日才可預約；九龍貝爾特酒店4月20日才可預約。

（新冠疫情）

相關字詞﹕新冠疫情

上 / 下一篇新聞

考警隊毋須居港7年 永久居民可報 盼吸內地海外回流者 另增尿液驗毒測試
考警隊毋須居港7年 永久居民可報 盼吸內地海外回流者 另增尿液驗毒測試
官指菲傭作供「錯漏百出」 教師襲擊刑恐罪脫
官指菲傭作供「錯漏百出」 教師襲擊刑恐罪脫
2019國慶灣仔衝突 13人控暴動等10罪
2019國慶灣仔衝突 13人控暴動等10罪
衛署改指引 到院舍醫生可臨牀判斷溝針
衛署改指引 到院舍醫生可臨牀判斷溝針
林鄭：香港人才流失不爭事實 前稱通關內地首要目標 昨稱同時通關國際 難言先後
林鄭：香港人才流失不爭事實 前稱通關內地首要目標 昨稱同時通關國際 難言先後
獵頭公司：主要外籍人才流失 5年內港成不吸引城市
獵頭公司：主要外籍人才流失 5年內港成不吸引城市
夏寶龍提抗疫專班 「落實好」援港任務
夏寶龍提抗疫專班 「落實好」援港任務
快測申報未涵 兩類康復者難證康復 衛署稱漏報者可電郵解釋 議員料不獲豁免強檢接種
快測申報未涵 兩類康復者難證康復 衛署稱漏報者可電郵解釋 議員料不獲豁免強檢接種
疫苗過敏門診200宗待分流 「有病人不需來夾硬來」
疫苗過敏門診200宗待分流 「有病人不需來夾硬來」
社聯外展深水埗上門打針 聶德權到訪取經
社聯外展深水埗上門打針 聶德權到訪取經
拒批疫苗通覆核 官：接種非強制 入街市非權利
拒批疫苗通覆核 官：接種非強制 入街市非權利
1000元電費補貼 6月起分12期派
1000元電費補貼 6月起分12期派
港大：兒童Omicron病死率遠超流感 15%現神經系統併發症 團隊成員：兒童可用療法有限
港大：兒童Omicron病死率遠超流感 15%現神經系統併發症 團隊成員：兒童可用療法有限
防疫包周六起派 議員籲發更多類物資
防疫包周六起派 議員籲發更多類物資
卸制服穿保護衣 警醫療組助送染疫者
卸制服穿保護衣 警醫療組助送染疫者
林鄭：加快復元 中醫藥更有效
林鄭：加快復元 中醫藥更有效
男嬰發燒送院不治 快測陰性死因待驗
男嬰發燒送院不治 快測陰性死因待驗
立會通過小巴總數上限不變
立會通過小巴總數上限不變
無家者失家當賠100元 林鄭回應道歉否：社署負責
無家者失家當賠100元 林鄭回應道歉否：社署負責
大灣區GBA專題：門檻將提高 趕入籍深圳尾班車
大灣區GBA專題：門檻將提高 趕入籍深圳尾班車
大灣區GBA專題：入籍三大方法 落戶還看年齡職任學歷
大灣區GBA專題：入籍三大方法 落戶還看年齡職任學歷
大灣區GBA專題：入籍深圳兩面睇
大灣區GBA專題：入籍深圳兩面睇
假衛生署致電港漂男 指偷運疫苗騙款千萬
假衛生署致電港漂男 指偷運疫苗騙款千萬
中大研究1型糖尿：發病率無關年齡
中大研究1型糖尿：發病率無關年齡
逼入境處職員斬特首 稅務主任還押小欖
逼入境處職員斬特首 稅務主任還押小欖
見司機呆滯起疑 警追截檢懷疑毒品
見司機呆滯起疑 警追截檢懷疑毒品
紙盒藏炮仗 警搜理大無發現
紙盒藏炮仗 警搜理大無發現
尊子漫畫
尊子漫畫
選特首 出政綱 賴紅梅著旗袍舞寶劍 胡世全倡九成八按揭
選特首 出政綱 賴紅梅著旗袍舞寶劍 胡世全倡九成八按揭
吳永嘉獲提名入港大校委會
吳永嘉獲提名入港大校委會
澳洲爸爸中譯英 Twitter分享港疫情
澳洲爸爸中譯英 Twitter分享港疫情
何君堯收粉絲信 稱為佢「跨越半個中國」
何君堯收粉絲信 稱為佢「跨越半個中國」
「釣魚網」偽冒議辦 陳凱欣報警
「釣魚網」偽冒議辦 陳凱欣報警
港漂住方艙大讚 稱走時依依不捨
港漂住方艙大讚 稱走時依依不捨