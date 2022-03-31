港聞

港聞二

獵頭公司：主要外籍人才流失 5年內港成不吸引城市

【明報專訊】在移民潮和嚴格的防疫來疫措施下，本港流失不少人才，香港總商會今年初調查，近四成受訪企業表示因員工移民離港，令營運受影響，其中以管理層流失最多。獵頭公司Robert Walters華南及香港金融服務區域總監John Mullally向本報稱，受香港防疫政策影響，本港流失的人才以外籍人士為主，情况較2019年或2020年嚴重。他形容香港5年內由區內最適宜外籍人士工作的城市，成為其中一個不吸引的城市。

稱部分公司需重推辛勞津貼吸人才

他解釋，一方面現有人才庫減少，同時在招募「海歸」的港人或內地人來港都有困難，部分財金職位要按年加薪15%，部分公司更要重推類似上世紀八九十年代的辛勞津貼或其他非金錢補助，以吸引外籍人士來港。他形容，特區政府決策背後邏輯令人困惑，尤其香港已有大量陽性個案，「如果可以在家隔離7日，我想更多人會接受」。

指跨國金融公司研數年內遷新加坡

對於新加坡搶先開放，John Mullally說除外籍人士遷移，更大問題是部分跨國金融公司正研究未來數年將業務遷移至新加坡，認為香港需要警惕，「他們不是純粹為施壓而做這些評估……這些決定需要很多時間及金錢，所以一旦有決定，就不會輕易改變。」

毅知顧問公司董事總經理周綺萍觀察到，目前因防疫遷離香港的多是外籍人士或高層，部分可能負責區域業務而要經常出差，她相信，若公司為了中國市場，相信有很大機會於疫情平穩後會回歸香港。

（新冠疫情）

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