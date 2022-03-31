林鄭：香港人才流失不爭事實 前稱通關內地首要目標 昨稱同時通關國際 難言先後

林鄭月娥提及前日與130多名國際商會代表、各國駐港總領事及名譽領事舉行視像會議，她形容整體氣氛務實、和諧，她轉述有與會者認為措施放寬得不夠，仍可再放寬，例如酒店檢疫改為家居檢疫，她已解釋暫時不可行，因海外很多地方近日放寬防疫措施帶來風險，她又稱，出席者亦關注復課後對國際學校的安排、與內地通關等。

領事外商關注國際開關時間表

前日會上林鄭未有答案

政府將於明天（4月1日）起，取消英美等9個國家的「禁飛令」，從外地返港的香港居民的酒店檢疫期縮短至最少7天（見另稿）。據了解，會上多人提出，現時迫切問題是，政府有否向國際旅客開關的時間表，但林鄭月娥在會上未有答案。

林太昨日在記者會表示，本港至今沒有「閉關」，只要符合要求和進入內地後隔離及檢疫，仍可進入內地，但要與內地及國際「恢復人員正常往來」，她稱需逐步進行，亦很難說其先後次序，強調政府立場是可同時與內地及海外通關。

承認嚴防輸入影響外資信心

她又稱，香港仍堅守「外防輸入」，稱有商會反映其國家已全面放寬，毋須入境檢疫，市民亦毋須戴口罩，她說香港「遠遠未能放寬到這程度」，但她承認，嚴守外防輸入會影響外資信心。

香港英商會執行董事David Graham表示，本港出入境限制對營商帶來一定影響，但樂見政府縮短檢疫時間。不過，他期望特區政府可進一步解除對非香港居民的入境限制，並繼續放寬入境者的檢疫措施。David Graham表示，理解與內地通關仍是特區政府的優先目標，稱對商會會員也是重要，但期望可同時與內地及海外其他國家通關。

指視「淨移出」為移民不準確

稱優才、大專非本地生去年增加

林太昨日又主動提及，近月香港人才流失是「一個不爭的事實」，但由於香港沒有顯示因移民而離開香港的數據，但她聽到有人說「我的公司少了一些人」，又有國際學校向她反映下學年入學學生減少。她說，以統計處的「淨移出」數字視為移民數字「非常不準確」，因疫情下透過單程證來港或海外傭工數目均減少。

她又引述，入境處「優秀人才入境計劃」和大專院校非本地生數字去年均增加，強調本港仍具吸引力，但她承認，非本地生以內地生為主。翻查入境處數據，有關計劃在2020年批出1709宗申請，其中來自內地的佔95%。

問到政府有否解除限聚令、口罩令等的時間表，林太表示分3階段逐步解除社交距離措施後，餘下措施已不多，但限聚令及戴口罩規定相信需持續一段日子。

明報記者

（新冠疫情）