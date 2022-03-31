2019國慶灣仔衝突 13人控暴動等10罪

另涉管有彈藥阻警執勤等 准保釋

首案的11名被告依次為地盤工人譚旭輝（30歲）、文員梁家樂（24歲）、法律援助署文書助理蘇亮燊（24歲）、時裝設計師高俊（26歲）、運輸工人李良圖（41歲）、學生司徒澤朗（20歲）、科技資訊工程師盧梓泓（31歲）、學生胡景皓（20歲）、售貨員袁碩（22歲）、客戶服務主任梁光宗（24歲）及地盤工人蔡天龍 （33歲）。

首9名被告同被控在金鐘道、軒尼詩道、莊士敦道及皇后大道東一帶暴動。譚旭輝和袁碩各被控一項無牌管有彈藥罪，譚旭輝被指管有4枚已使用的38毫米催淚彈的彈頭；袁碩被指管有1枚38毫米橡膠彈的彈頭，以及1枚40毫米REACT型號的彈頭。

梁家樂被控阻撓在正當執行職務的警員，即故意阻撓警員18173。高俊被控在公眾地方管有攻擊性武器罪，即一個能發出雷射光束的裝置。盧梓泓和梁光宗各被控一項無牌管有無線電通訊器具罪。蔡天龍涉保管一條六角匙，被控管有物品意圖損壞財產罪。葉官把將案件押後至6月21日。

至於次案的兩名被告，蔡騰毅（54歲，髮型師）及丁實勳（39歲，文員）同被控在菲林明道及杜老誌道之間的軒尼詩道一帶暴動。丁實勳另被控抗拒在正當執行職務的警員罪，即抗拒警員11719。案件押後至5月24日再訊。

【案件編號：ESCC 527 - 8/22】

（反修例風暴）