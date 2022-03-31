官指菲傭作供「錯漏百出」 教師襲擊刑恐罪脫

報稱中學教師的被告麥佩珊（35歲）原被控各一項普通襲擊、意圖損害而施用有害物品和刑事恐嚇罪，以及3項襲擊致造成身體傷害罪。

被指逼吃洗潔精粥 被告自辯有佐證

李官裁決時稱，事主Pales Eden Gumba供稱少主不肯吃粥，被告憤而將洗潔精混入粥內，認為事主指少主哭鬧10分鐘後被告才責備她的說法不合常理。李官又稱，事主一時稱家中無其他人，後來得悉當日是年初二，改稱被告丈夫在睡房，是因應盤問改變說法；加上警方搜屋時沒找到涉案的洗潔精，無從得知瓶內有何物質，控方亦沒有專家證人，不能以常識推斷被告被指逼事主服下的洗潔精必然有害。

李官又批評事主對事件的描述「一時一樣」，如事主起初稱被告用平底鑊襲擊，後改稱遭鑊鏟攻擊。官稱事主部分證供「令人費解」，如她供稱遭雙手十指抓背，卻留下18道抓痕。李官總結指事主並非誠實可靠，「完全拒絕接納佢嘅證供」。

被告選擇自辯，李官認為其辯解有據可依，如事主稱遭抓傷背部一事，被告以與幼兒園通話紀錄、興趣班課程文件等證明當日帶長子出門，案發時不在家；事主稱遭被告威嚇「我可以殺掉你」，被告辯稱當時告知會解僱事主，爭執時事主不慎推門撞到被告長子，令他流鼻血，事件有相片及通訊紀錄佐證。李官認為辯方說詞可能屬實，裁定被告所有罪名不成立。

【案件編號：WKCC 2589/21】