考警隊毋須居港7年 永久居民可報 盼吸內地海外回流者 另增尿液驗毒測試

AO入職須居港7年 未擬改變

警務處人事部招募組警司陳純青表示，刪去「居港7年或以上」要求後，警隊可與其他紀律部隊的入職要求看齊，保持在人力資源市場的競爭力。他提到，過去有逾15%查詢是關於居留條件，過去數年平均有30多人因未住滿7年而未能投考，期望取消有關要求可吸引在港出生、曾到內地或海外升學，現有意回流者。他稱，語言、學歷等其他入職要求不會受今次改動影響，面試會考慮投考者對香港的認識、是否符合警隊價值觀等，學員要入學堂訓練，相信不會影響服務質素。據入境處網頁，在港出生的中國公民，即為香港永久居民。

本報翻查入境處、海關、消防處、懲教署、飛行服務隊及廉政公署網頁，均未見有列出居港滿7年的入職條件。公務員事務局網站列明，政務主任職位要求投考者在獲聘時，必須為居港滿7年的香港永久居民，其他職系包括行政主任（EO）、勞工事務主任、貿易主任、管理參議主任及運輸主任亦未有相關要求。公務員事務局回應本報查詢時稱，現無計劃改變有關AO居港滿7年的入職要求。

立法會議員、保安局前局長葉劉淑儀指出，《基本法》第99條列明公務人員必須是香港永久居民，並無要求居港年期，警方刪除該要求合理，預計可招募更多人才。她估計，當初是考慮到居港年期長者會較有歸屬感，但個人認為該要求「多餘」、「無需要」，認為學警經訓練亦可了解香港，又同意政府亦可審視AO有關居港7年的入職要求。

葉劉指刪要求合理 稱訓練後可了解香港

蔡子強：未來或改AO要求

中大政治與行政學系高級講師蔡子強說，AO本身是政府管治核心，警隊則是執法隊伍，政府需確保兩者政治可靠性，如加上居港年期要求，可減低該人受內地或其他地區控制的風險。如今警方刪除有關要求，他相信一方面是警察招募難，另一方面是港府毋須再猜忌居港年期較短、來自內地者，料未來AO或會修訂有關要求。

警方同時宣布，投考者將須在通過最終面試後接受尿液驗毒測試。陳純青解釋，警方定期檢討招募程序，新安排是為了加強誠信管理，強調「唔係有咩特殊情况」，指過去5年僅6名警務人員涉毒品案被捕，而海外地區警隊的遴選亦有驗毒程序。

聘得警員人數僅目標36% 警認有困難

陳純青指警方在2021/22年度取錄了170名見習督察及484名警員。翻查立法會文件，兩職級的招聘目標分別為195人及1350人，即實際招募人數分別為目標的87.2%及35.9%。陳承認招募有困難，一方面受疫情影響，減慢遴選程序；加上勞動人口減少、市民對政府工興趣大減，而警隊亦要與其他紀律部隊競爭人才。

陳稱警隊現有約5000個空缺，人手方面有壓力。他表示，去年曾調整起薪點，未來會加強宣傳，包括在6月及11月舉行警察招募體驗日、推出「警察招募號」宣傳車，亦會增加遴選透明度，令有意投考者更掌握流程，目標是「請愈多人愈好」，但強調警隊一定會維持招募標準。

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