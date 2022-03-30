【Emily】johnlee.hk域名被註冊 莫非李家超參選？ 原來係巫堃泰搶閘

曾登記「carrielam.hk」受查

巫堃泰話自己預咗李家超可能去馬選特首，又話其實唔係用咗好多錢，如果「買錯」就當出街食餐飯。至於其他潛在人選，佢話「paulchan.hk」早被某位陳生登記，新民黨葉劉淑儀嘅「regina.hk」就仲用緊，其他如「paulchan4ce.hk」等因為變數太多，就費事買。

Emily查番資料，陳茂波做議員時用嘅「paulmpchan.hk」登記仲有效，持有人填咗陳茂波舊會計師樓嘅一名男子。與前特首梁振英同名嘅「cyleung.hk」自2018年起就做咗教韓文嘅網站。

「cyleung.hk」變咗教韓文

至於現任特首林鄭月娥2017年參選域名「carrielam2017.hk」就疑似已易手，登記地區唔知點解變咗保加利亞。不過「carrielam.hk」就仲有得買。