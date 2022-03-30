【Emily】johnlee.hk域名被註冊 莫非李家超參選？ 原來係巫堃泰搶閘

【明報專訊】仲有唔夠一個禮拜特首選舉就開始提名，但政界對於邊個參選都仲係估估下。Emily就留意到，有人舊年11月註冊咗「johnlee.hk」域名，有效期去到今年11月，唔通「李生」已經先拔頭籌？睇真啲，原來個域名同政務司長李家超無關，而係由已經移居外國嘅前區議員巫堃泰註冊，登記聯絡方法都填咗巫本人。巫堃泰曾經喺2017年特首選舉前夕搶閘登記「carrielam.hk」，當時仲一度被廉署要求協助調查。
曾登記「carrielam.hk」受查
巫堃泰話自己預咗李家超可能去馬選特首，又話其實唔係用咗好多錢，如果「買錯」就當出街食餐飯。至於其他潛在人選，佢話「paulchan.hk」早被某位陳生登記，新民黨葉劉淑儀嘅「regina.hk」就仲用緊，其他如「paulchan4ce.hk」等因為變數太多，就費事買。
Emily查番資料，陳茂波做議員時用嘅「paulmpchan.hk」登記仲有效，持有人填咗陳茂波舊會計師樓嘅一名男子。與前特首梁振英同名嘅「cyleung.hk」自2018年起就做咗教韓文嘅網站。
「cyleung.hk」變咗教韓文
至於現任特首林鄭月娥2017年參選域名「carrielam2017.hk」就疑似已易手，登記地區唔知點解變咗保加利亞。不過「carrielam.hk」就仲有得買。