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2022年3月30日星期三
港聞二
港大研究：自殺風險月內攀升 兩年高 學者葉兆輝：長者自殺倍升 籲重啟康文設施
宣布全民強檢日 自殺估值低位轉升 葉兆輝：不能說兩者有直接關係
醫局遠程支援站服務社區疫染者 私醫電話答疑難：至少令病人不覺孤單
爭4．21復常 政府漸停居家工作 考車牌周五復辦 梁子超：市面人流雖升風險不大
運署促79條巴士線復運 日間班次不超30分鐘 61線續停
何栢良倡引緊急法 准醫生強制為長者打針
殯儀業：家屬見法醫認屍流程仍滯後
九龍清真寺4‧21重開 限最多500人同場「劃位」參拜
接收轉介輕症 中大醫院呈報兩死 連續4日少於1萬個案 防護中心稱難料橫行或回落
6內地中醫專家抵港 林鄭：盼邀到安老院視察
尋實際感染人數 許樹昌倡疫情後期抽萬人測試
輕症院友將送暫託中心 不屬處方口服藥場所 梁子超憂失用藥時機 醫局稱觀察情况
不遵「檢疫」隔離令 可囚半年罰款1萬
失業援助一周24.8萬申請 超政府統計失業人數
老婦染疫病危 康復家人遭拒恩恤探訪
胡國興子涉毆女友被捕 稱女友醉酒跌傷 事主魏駿傑前妻
男子涉虐女友7歲女 官質疑女童母不知傷勢
退休國泰空姐追討獎金上訴駁回
警查高空擲物 男子爬窗墮樓
立會搶文件 梁國雄裁藐視囚兩周 官指侵犯財物擾議會 不受特權法豁免
解僱律師自行陳情 梁：官員藐視議員監察
取消強積金對冲 議員指政府承擔額低
大灣區GBA新聞：穗擬設基建REITs 允港澳投資 試點將涵蓋公路鐵路水電住屋
大灣區GBA新聞：推產業投資母基金 料規模達千億
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【Emily】刑檢主帥楊美琪升職律政專員
【Emily】伊院po病人感謝信 台媽媽：溫暖如家鄉
【Emily】區外人密密求助 譚香文無資源拒幫
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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