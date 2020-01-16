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大灣區GBA新聞：穗擬設基建REITs 允港澳投資 試點將涵蓋公路鐵路水電住屋

【明報專訊】廣州市擬引入更多社會及市場資源參與城市重點領域建設，其中包括研究設立基礎設施REITs產業發展基金，以加快基建和民生項目的投資。廣州市發改委副主任陳旭還稱，基金除了由政府、國企及社會資本共同出資，亦歡迎港澳投資者參與。

明報記者 陳子凌

陳旭指出，市政府制訂《廣州市關於支持社會力量參與重點領域建設的指導意見》時，已考慮希望進一步加強與香港及澳門投資者合作，引入充裕的港澳資金參與廣州重大項目投資。一方面政府資金可通過兩地政府簽訂專項合作協議商定投資合作事宜注資基金；另一方面，企業、金融機構和個人投資者則可通過合格境外有限合伙人（QFLP）等方式參與。陳旭稱，市政府將加快儲備一批符合基金投資收益條件的優質項目，促進基金早成立、早投資、早見效。

據此次印發的《指導意見》，廣州市將計劃推出一批條件成熟的重點項目展開REITs（不動產投資信託基金）試點，包括高速公路、軌道交通、生態環保、供水供電、保障性租賃住房、產業園區等領域。

廣州近年安排大量重點基礎設施項目，需大量資金投入，以去年軌道交通項目為例，廣州東至花都天貴城際項目中標金額257億元（人民幣，下同）；芳村至白雲機場城際項目總投資估算約為184億元。動輒上百億元的建設金額，投資額雖「分步到位」，但資金規模仍然巨大。

去年廣河高速REIT募資91億

2020年4月，國家發改委與中證監發布《關於推進基礎設施領域不動產投資信託基金（REITs）試點相關工作的通知》，提出展開基礎設施REITs試點工作並積極部署推動；去年6月，全國首批共9個基礎設施REITs試點產品上市，當中包括廣州交通投資集團的廣河高速REIT，總募集資金規模達91.14億元。

廣河高速REIT的上市，促使廣州市去年9月發布《廣州市支持基礎設施領域不動產投資信託基金（REITs）發展措施》，提出廣州支持基礎設施REITs產業發展的15條政策措施，透過發展基礎設施REITs，為一系列城市基建項目提供新的投融資渠道。

中證監相關部委商拓試點

今年中國亦將進一步推動基礎設施REITs發展，中證監於本月公告稱，正會同相關部委，進一步深入推進基礎設施REITs試點，完善制度機制，拓寬試點範圍，並指導交易所制訂REITs擴大募集規模的規則，適時徵求市場意見；另外，中證監亦正會同相關部委研究推動保障性租賃住房REITs試點工作，盡快推動項目落地。

相關字詞﹕產業發展基金 廣州 大灣區

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