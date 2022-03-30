取消強積金對冲 議員指政府承擔額低

遣散費長服金不足薪酬開支1％

勞處：不信撤對冲後突飈

現時政府提出的資助計劃總額為332億元，為期25年，以協助僱主適應政策轉變。自由黨批發及零售界議員邵家輝引述數據稱，2011年的對冲金額為23億元，去年已增兩倍至66億元，他估計未來15年對冲金額亦會倍增，質疑政府資助計劃僅300多億元的承擔額不足，最終僱主要自行補貼，對中小微企造成負擔。該黨選委會界別議員李鎮強說，要預留1%遣散費及長服金開支，對大企業問題不大，但對中小微企的影響非常大，又指難以排除僱主將開支轉嫁消費者。

孫玉菡稱，過去數年強積金對冲的金額及宗數相差不大，舉例2020年金額為57億元，涉6.4萬宗個案，去年金額及宗數分別是66億元和6.5萬宗，他不認為取消對冲會立即改變。

經民聯吳永嘉質疑政府引用2019年數據計算長服金、遣散費不準確，指疫下愈來愈多企業經營困難要倒閉；孫玉菡反駁近年狀况屬百年一遇，非恒常，過去3年數據都不太如意，但不是高得太離譜。

勞聯周小松關注，若配合取消對冲的電子平台「積金易」未能如期推出，政府有否後備方案，孫玉菡稱縱使積金易未準備好，都會如期取消對冲計劃，屆時有後備方案。