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港聞二

取消強積金對冲 議員指政府承擔額低

【明報專訊】立法會《2022年僱傭及退休計劃法例（抵銷安排） （修訂）條例草案》委員會昨日舉行會議，商討取消強積金對冲的安排，自由黨批評政府的承擔額過低，指企業要預留大筆資金作遣散費或長期服務金，對盈利和資金流較低的中小微企構成財政壓力。勞工處長孫玉菡多次重申，過往僱主的遣散費及長期服務金只佔整體薪酬開支不足1%，不相信取消對冲後該比例會突然上升，認為政府的承擔額有助紓緩僱主負擔。

遣散費長服金不足薪酬開支1％

勞處：不信撤對冲後突飈

現時政府提出的資助計劃總額為332億元，為期25年，以協助僱主適應政策轉變。自由黨批發及零售界議員邵家輝引述數據稱，2011年的對冲金額為23億元，去年已增兩倍至66億元，他估計未來15年對冲金額亦會倍增，質疑政府資助計劃僅300多億元的承擔額不足，最終僱主要自行補貼，對中小微企造成負擔。該黨選委會界別議員李鎮強說，要預留1%遣散費及長服金開支，對大企業問題不大，但對中小微企的影響非常大，又指難以排除僱主將開支轉嫁消費者。

孫玉菡稱，過去數年強積金對冲的金額及宗數相差不大，舉例2020年金額為57億元，涉6.4萬宗個案，去年金額及宗數分別是66億元和6.5萬宗，他不認為取消對冲會立即改變。

經民聯吳永嘉質疑政府引用2019年數據計算長服金、遣散費不準確，指疫下愈來愈多企業經營困難要倒閉；孫玉菡反駁近年狀况屬百年一遇，非恒常，過去3年數據都不太如意，但不是高得太離譜。

勞聯周小松關注，若配合取消對冲的電子平台「積金易」未能如期推出，政府有否後備方案，孫玉菡稱縱使積金易未準備好，都會如期取消對冲計劃，屆時有後備方案。

相關字詞﹕強積金對冲 強積金

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