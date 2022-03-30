解僱律師自行陳情 梁：官員藐視議員監察

另外控方庭上透露，梁有38次刑事定罪紀錄，4次為同類案底，最近一次於2002年發生。

2016年11月有傳媒揭露，橫洲發展計劃的工程顧問公司奧雅納涉挪用政府機密數據，梁國雄在會上發言時要求政府提供與該公司的書信來往，時任發展局副局長馬紹祥稱未有資料在身，梁搶去其文件夾，交予議員朱凱廸着「驗一驗」。梁求情時稱，他希望得知有否涉及官商鄉黑勾結才取走文件，又指官員在議員追問下仍未交出資料，斥他們對議員監察採取藐視的態度，是小圈子選舉帶來的禍害。

梁國雄提到他多年來持續抗爭，為大眾發聲，獲選民託付進入立法會後，看到不公義的事更要發聲。他稱，本案行為與他多年的議會抗爭一脈相承，包括拉布、五區公投、司法覆核等，重申「沒有抗爭，哪有改變」。他又勸勉港人在最艱難的環境下也要繼續奮鬥，步入囚室前高呼「政治檢控可恥，香港人加油」。