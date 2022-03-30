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立會搶文件 梁國雄裁藐視囚兩周 官指侵犯財物擾議會 不受特權法豁免

【明報專訊】立法會前議員梁國雄於2016年立法會會議上，搶去時任發展局副局長馬紹祥的文件，被控違反《立法會（權力及特權）條例》中的藐視罪。早前裁判官認為條例不適合控告議員，律政司上訴得直，案件發還重審。梁昨於東區裁判法院被判罪成及監禁14日，與其他案件的總刑期23個月分期執行。裁判官稱，被告當時曾稱要「搶文件」，反映他清楚知道其行為是不合法，亦無徵求同意，屬侵犯他人行為；且被告擾亂會議，影響其他人執行憲法功能。

官員受驚否文件機密否非關鍵

2016年11月15日房屋事務委員會與發展事務委員會舉行聯席會議，討論橫洲發展計劃。主任裁判官嚴舜儀裁決時稱，被告未經同意搶去馬紹祥文件，無視會議主席麥美娟的命令，將文件交給另一議員朱凱廸，其行為並無合法權利，屬侵犯他人財物的行為。嚴官表示，官員有否受驚、文件內容是否機密並不關鍵，一旦文件到第三者手上，無法控制他人如何處理，故唯一合理推論是被告的行為是引起擾亂。

嚴舜儀又認為，麥美娟下令被告離開，令會議可繼續，屬合理果斷決定，有效令其他出席者知道遵守規則的重要。

至於辯方指被告的行為及言論受特權法第3、4條保障，嚴官引用終院就本案裁決的判辭稱，特權法賦予議員言論自由，旨在確保立法會享有安全及有尊嚴的環境，惟被告的行為是擾亂會議，超出豁免範圍。

嚴舜儀判刑時重申，被告身為議員知悉議會規則，任何擾亂立法會會議的行為都不可取，惟考慮過程歷時2分鐘，亦不涉及暴力或機密資料；而被告有4次同類案底，法庭曾經判處罰款緩刑等，都未能起阻嚇作用，故判囚21天，惟考慮被告出任公職多年且患冠心病，減刑7天。

纏訟4年 官曾稱條文不適用告議員

翻查資料，嚴官2018年裁定有關條文不適用於檢控議員，本案被法庭無限期擱置，其後上訴庭裁定律政司上訴得直，案件發還重審。梁國雄2021年提出終極上訴被駁回，終院裁定梁不享有檢控豁免權。案件擾攘近4年，終在今年1月開審。

【案件編號：ESS 16969/17】

相關字詞﹕橫洲 藐視罪 梁國雄 立法會(權力及特權)條例

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