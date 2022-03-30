退休國泰空姐追討獎金上訴駁回

官指年終獎金勞資無共識

申索人依次為董煥卿、吳麗芬、何靜儀、姚淑儀及區婉芬，每人申索3.5萬元。5人加入國泰超過30年，於2017年10至11月期間退休。被告人為各申索人前僱主國泰航空有限公司（下稱國泰）。勞資審裁處早前接納國泰在2017年將年終酬金改為特惠金，故退休員工不合資格領取。

申索人不服上訴，爭議國泰在過去30年，每年7月後退休的員工均同樣獲年終酬金，是勞資雙方的共識，而根據「不容反悔的協定（estoppel by convention）」原則，酬金的性質不容反悔，認為原審審裁官錯誤理解上述原則。

潘官則認為，審裁官已考慮國泰沒訂立發放獎金的政策或指引，亦無證據顯示國泰曾告知申索人會發放該獎金，故上述安排並非雙方的共識，不符合「不容反悔」原則。

另一爭議是上訴方指出，審裁官忽略勞資雙方可按勞方一貫的安排建立共識，申索人有正當及合理原因「期望」國泰繼續發放獎金；潘官引述國泰一方反駁稱，共識須「清晰及統一」，足以供法庭給予法定效力，總結不能從現有證據論斷雙方必然有相關共識。

【案件編號：HCLA 18/19】