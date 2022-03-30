港聞

港聞二

退休國泰空姐追討獎金上訴駁回

【明報專訊】5名於2017年退休的國泰機艙服務員，不滿國泰未按慣例發放年終酬金，入稟勞資審裁處向國泰追討共17.5萬元。5人早前敗訴，獲准就裁決上訴至高等法院原訟庭。法官潘兆童昨頒下書面判辭，表示原審審裁官並無誤解相關法律原則，亦已考慮勞資雙方沒就年終獎金有共識，故不存在「不容反悔」的協定，認為原審裁決有據可依，決定駁回上訴，維持原判。

官指年終獎金勞資無共識

申索人依次為董煥卿、吳麗芬、何靜儀、姚淑儀及區婉芬，每人申索3.5萬元。5人加入國泰超過30年，於2017年10至11月期間退休。被告人為各申索人前僱主國泰航空有限公司（下稱國泰）。勞資審裁處早前接納國泰在2017年將年終酬金改為特惠金，故退休員工不合資格領取。

申索人不服上訴，爭議國泰在過去30年，每年7月後退休的員工均同樣獲年終酬金，是勞資雙方的共識，而根據「不容反悔的協定（estoppel by convention）」原則，酬金的性質不容反悔，認為原審審裁官錯誤理解上述原則。

潘官則認為，審裁官已考慮國泰沒訂立發放獎金的政策或指引，亦無證據顯示國泰曾告知申索人會發放該獎金，故上述安排並非雙方的共識，不符合「不容反悔」原則。

另一爭議是上訴方指出，審裁官忽略勞資雙方可按勞方一貫的安排建立共識，申索人有正當及合理原因「期望」國泰繼續發放獎金；潘官引述國泰一方反駁稱，共識須「清晰及統一」，足以供法庭給予法定效力，總結不能從現有證據論斷雙方必然有相關共識。

【案件編號：HCLA 18/19】

相關字詞﹕上訴審裁處 機艙服務員 國泰航空 年終酬金

上 / 下一篇新聞

港大研究：自殺風險月內攀升 兩年高 學者葉兆輝：長者自殺倍升 籲重啟康文設施
港大研究：自殺風險月內攀升 兩年高 學者葉兆輝：長者自殺倍升 籲重啟康文設施
宣布全民強檢日 自殺估值低位轉升 葉兆輝：不能說兩者有直接關係
宣布全民強檢日 自殺估值低位轉升 葉兆輝：不能說兩者有直接關係
醫局遠程支援站服務社區疫染者 私醫電話答疑難：至少令病人不覺孤單
醫局遠程支援站服務社區疫染者 私醫電話答疑難：至少令病人不覺孤單
爭4．21復常 政府漸停居家工作 考車牌周五復辦 梁子超：市面人流雖升風險不大
爭4．21復常 政府漸停居家工作 考車牌周五復辦 梁子超：市面人流雖升風險不大
運署促79條巴士線復運 日間班次不超30分鐘 61線續停
運署促79條巴士線復運 日間班次不超30分鐘 61線續停
何栢良倡引緊急法 准醫生強制為長者打針
何栢良倡引緊急法 准醫生強制為長者打針
殯儀業：家屬見法醫認屍流程仍滯後
殯儀業：家屬見法醫認屍流程仍滯後
九龍清真寺4‧21重開 限最多500人同場「劃位」參拜
九龍清真寺4‧21重開 限最多500人同場「劃位」參拜
接收轉介輕症 中大醫院呈報兩死 連續4日少於1萬個案 防護中心稱難料橫行或回落
接收轉介輕症 中大醫院呈報兩死 連續4日少於1萬個案 防護中心稱難料橫行或回落
6內地中醫專家抵港 林鄭：盼邀到安老院視察
6內地中醫專家抵港 林鄭：盼邀到安老院視察
尋實際感染人數 許樹昌倡疫情後期抽萬人測試
尋實際感染人數 許樹昌倡疫情後期抽萬人測試
輕症院友將送暫託中心 不屬處方口服藥場所 梁子超憂失用藥時機 醫局稱觀察情况
輕症院友將送暫託中心 不屬處方口服藥場所 梁子超憂失用藥時機 醫局稱觀察情况
不遵「檢疫」隔離令 可囚半年罰款1萬
不遵「檢疫」隔離令 可囚半年罰款1萬
失業援助一周24.8萬申請 超政府統計失業人數
失業援助一周24.8萬申請 超政府統計失業人數
老婦染疫病危 康復家人遭拒恩恤探訪
老婦染疫病危 康復家人遭拒恩恤探訪
胡國興子涉毆女友被捕 稱女友醉酒跌傷 事主魏駿傑前妻
胡國興子涉毆女友被捕 稱女友醉酒跌傷 事主魏駿傑前妻
男子涉虐女友7歲女 官質疑女童母不知傷勢
男子涉虐女友7歲女 官質疑女童母不知傷勢
警查高空擲物 男子爬窗墮樓
警查高空擲物 男子爬窗墮樓
立會搶文件 梁國雄裁藐視囚兩周 官指侵犯財物擾議會 不受特權法豁免
立會搶文件 梁國雄裁藐視囚兩周 官指侵犯財物擾議會 不受特權法豁免
解僱律師自行陳情 梁：官員藐視議員監察
解僱律師自行陳情 梁：官員藐視議員監察
取消強積金對冲 議員指政府承擔額低
取消強積金對冲 議員指政府承擔額低
大灣區GBA新聞：穗擬設基建REITs 允港澳投資 試點將涵蓋公路鐵路水電住屋
大灣區GBA新聞：穗擬設基建REITs 允港澳投資 試點將涵蓋公路鐵路水電住屋
大灣區GBA新聞：推產業投資母基金 料規模達千億
大灣區GBA新聞：推產業投資母基金 料規模達千億
大灣區GBA新聞：深共享充電寶投訴增 九成涉扣錢問題
大灣區GBA新聞：深共享充電寶投訴增 九成涉扣錢問題
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】johnlee.hk域名被註冊 莫非李家超參選？ 原來係巫堃泰搶閘
【Emily】johnlee.hk域名被註冊 莫非李家超參選？ 原來係巫堃泰搶閘
【Emily】之鋒刑滿未自由 轉赤柱還押
【Emily】之鋒刑滿未自由 轉赤柱還押
【Emily】警出版《戰疫》 憶駐守駿洋邨故事
【Emily】警出版《戰疫》 憶駐守駿洋邨故事
【Emily】刑檢主帥楊美琪升職律政專員
【Emily】刑檢主帥楊美琪升職律政專員
【Emily】伊院po病人感謝信 台媽媽：溫暖如家鄉
【Emily】伊院po病人感謝信 台媽媽：溫暖如家鄉
【Emily】區外人密密求助 譚香文無資源拒幫
【Emily】區外人密密求助 譚香文無資源拒幫