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男子涉虐女友7歲女 官質疑女童母不知傷勢

【明報專訊】7歲女童2019年疑被母親男友以打火機燒手致生水疱，女童又遭踢肚及用風筒吹面頸部致燙傷。男子否認兩項故意襲擊促致該兒童受到損害罪，昨在西九龍裁判法院續審。女童母親供稱，發現女兒手上有水疱前一天，被告曾與女兒外出吃飯，但回家後「有講有笑」。裁判官陳慧敏一度質疑母親未有發現女兒耳朵上的奇怪傷勢，母親稱傷勢被女兒的頭髮遮掩。

母親A供稱，她與前夫離婚後，與女童X同住深水埗一單位，她在花店工作，逢周六放假，因周日需要工作，若前夫沒空，她會將X交由社區保母或當時男友即保險從業員被告葉翰霖（34歲）照顧。

母親A憶述，2019年11月27日下午6時許由學校接送X回家，發現女兒右手「有一個大水疱」，隨即帶她求診，問及受傷原因後，X稱「昨日食飯時整親」。A說，前一天被告帶X到畫班及外出吃飯，回家後「見佢哋有講有笑，無點為意有事發生」。她說，同年12月15日周日由被告在家單獨照顧X，工作期間得悉女兒不適，與被告一同帶X求醫，惟因需時輪候，未有求醫便回家，她當日未見X有傷勢，翌日吃飯時才留意到其面上有傷，即日求醫，自此X搬到前夫家居住，A在案發後不久亦與被告分手，二人現時關係惡劣。

女童母稱「佢頭髮遮住咗」

裁判官關注X耳朵傷勢奇怪「一間一間，佢係你個女喎，你無留意到？」A稱「佢頭髮遮住咗」。陳官問A有否發現女兒肚上有疑似被抓傷的傷痕，A稱當時不知，翌日到醫院才發現。陳官下午裁定表證成立，被告不自辯，案件押後至4月8日作結案陳辭。

【案件編號：WKCC 2973/21】

相關字詞﹕西九龍裁判法院 男友 故意襲擊兒童罪 虐待兒童

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