老婦染疫病危 康復家人遭拒恩恤探訪

蕭先生的90歲母親本月8日感染新冠病毒。連同他在內的3名同住家人於本月10日快測陽性，約一周後快測陰性痊癒，但有長期病患的母親仍然感染，更於本月20日被送往瑪麗醫院，近兩日病情轉差，醫生對蕭先生囑咐要「有心理準備」。惟蕭先生查問下，院方醫生稱現時恩恤探訪安排不包括新冠病人，即使他與家人全於本月感染病毒及康復，已有抗體，又打齊3針，一旦病母彌留，亦不可親身送別。

事主：醫生稱安排不包新冠者

專家：感染風險低應可探

蕭先生稱，雖然院方醫護非常盡心協助他們與母親作視像探訪，但礙於醫院政策，仍會令很多新冠病人和家屬抱憾終身，「老人家很孤獨地離世，未必見到家人最後一面，子女見不到至親，亦是纏擾一世的終身遺憾」。他促請醫管局從人性角度出發，讓新冠康復者恩恤探訪新冠病人。

呼吸系統科專科醫生梁子超稱，若家屬穿著保護衣和戴好口罩，並打齊針或是康復者，亦無其他高危因素，感染風險相對低，應讓家屬恩恤探訪新冠病人。他相信醫護人手不足是探訪最大限制，而目前個案回落，當局應有能力安排。

醫管局回覆本報時，未有正面回應新冠病人的恩恤探訪安排，重申目前醫院規定送別臨終病人等緊急恩恤探訪下，訪客必須提供相關檢測陰性證明，又稱會根據病人臨牀情况及病房運作情况盡量安排，或未能完全配合病人家屬要求，希望諒解。

（新冠疫情）