失業援助一周24.8萬申請 超政府統計失業人數

據統計處最新公布，去年12月至今年2月的勞動人口約380萬，失業人數近15.8萬，失業率為4.5%，而失業人數是計算15歲或以上失業人口。而臨時失業支援計劃主要是為18歲以上、在第五波疫情下失業者，提供一筆過1萬元支援，4月12日申請截止。工聯會立法會議員陸頌雄稱政府預留30億元，料有30萬失業市民申請，但按計劃首周申請數字推算，相信最終將超過30萬人申請，實際失業率亦不止4.5%。

工聯會本月24至27日網上訪問338人，合資格而未申請的受訪者佔一成，已申請的佔16%，稱不知道是否合資格的佔近半。就改善有關計劃的意見，近六成受訪者認同需支援「嚴重開工不足」的人；分別有逾三成受訪者認為，應刪除須在去年10至12月在港就業一個月的要求，以及應支援停薪留職超過一個月的僱員。

工聯倡降門檻 涵停薪留職

工聯會建議政府改善計劃，包括提高津貼額及延長發放期限、容許失業前月入3萬元以上的人申請，又建議降低門檻，例如擴大支援範圍至停薪留職、放無薪假及開工不足者；將連續30天失業的門檻，放寬至兩月累積30天失業等。

（新冠疫情）