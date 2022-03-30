輕症院友將送暫託中心 不屬處方口服藥場所 梁子超憂失用藥時機 醫局稱觀察情况

公院為逾兩萬人處方口服藥

醫管局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞昨在疫情記者會表示，截至前日（28日），公立醫院已為逾20,100名病人，處方默沙東的「莫納皮拉韋」（Molnupiravir）或輝瑞的「帕克斯洛維德」（Paxlovid）。

已借出逾400療程予私院

何表示，醫管局自2月25日開始借出藥物予私家醫院，現時全港13間私家醫院均曾借用新冠藥物，包括兩種口服藥，已借出逾400個療程藥物予私院。

至於私家醫生，何稱政府正與業界商討，如有更多醫生可處方新冠口服藥，對病人有好處，若有進展醫管局樂意配合。

社署昨起會安排經評估合適、症狀輕微或無病徵院舍院友送往暫託中心。不過，現時醫管局只會在公立醫院、指定診所、社區治療設施、院舍等地處方新冠口服藥，並不包括暫託中心。何表示會觀察情况，看如何幫到不同的市民。

呼吸系統專科醫生梁子超表示，暫託中心內患者多屬輕症院舍長者，不少有長期病等高危因素，符合用藥指引，理應可獲處方口服藥，而且中心多由私家醫院提供醫療支援，應有醫生能處方藥物，而這些患者會留在中心多日，若未能處方或會錯過用藥時間，促盡快安排中心供應藥物。

（新冠疫情）