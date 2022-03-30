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輕症院友將送暫託中心 不屬處方口服藥場所 梁子超憂失用藥時機 醫局稱觀察情况

【明報專訊】醫管局上月底起引入兩款治療新冠病毒的口服藥，截至前日逾兩萬名病人獲處方，醫局並向私家醫院借出400個療程。此外，社會福利署昨日起將評估合適的症狀輕微或無病徵院舍院友送往暫託中心，但醫管局處方口服藥的場所不包括暫託中心，醫管局表示會觀察相關情况。

公院為逾兩萬人處方口服藥

醫管局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞昨在疫情記者會表示，截至前日（28日），公立醫院已為逾20,100名病人，處方默沙東的「莫納皮拉韋」（Molnupiravir）或輝瑞的「帕克斯洛維德」（Paxlovid）。

已借出逾400療程予私院

何表示，醫管局自2月25日開始借出藥物予私家醫院，現時全港13間私家醫院均曾借用新冠藥物，包括兩種口服藥，已借出逾400個療程藥物予私院。

至於私家醫生，何稱政府正與業界商討，如有更多醫生可處方新冠口服藥，對病人有好處，若有進展醫管局樂意配合。

社署昨起會安排經評估合適、症狀輕微或無病徵院舍院友送往暫託中心。不過，現時醫管局只會在公立醫院、指定診所、社區治療設施、院舍等地處方新冠口服藥，並不包括暫託中心。何表示會觀察情况，看如何幫到不同的市民。

呼吸系統專科醫生梁子超表示，暫託中心內患者多屬輕症院舍長者，不少有長期病等高危因素，符合用藥指引，理應可獲處方口服藥，而且中心多由私家醫院提供醫療支援，應有醫生能處方藥物，而這些患者會留在中心多日，若未能處方或會錯過用藥時間，促盡快安排中心供應藥物。

（新冠疫情）

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