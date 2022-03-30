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尋實際感染人數 許樹昌倡疫情後期抽萬人測試

【明報專訊】近日新冠病毒死亡率計算方法引起討論，現時衛生防護中心以呈報感染人數計算，港大內科學系臨牀教授孔繁毅倡以實際感染人數計算。政府專家顧問許樹昌表示，問題在於如何找出實際感染人數，建議在疫情後期安排逾萬人做抽血抗體測試研究，推算整體感染人數。港大感染及傳染病中心總監何栢良則認為，研究死亡率無助改善現時疫情。

中大呼吸系統科講座教授許樹昌昨在商台《在晴朗的一天出發》表示，不少人快速抗原測試呈陽性但未呈報，原則上應以實際感染人數計算死亡率，但稱一般國家不會以估算感染人數做計算，故問題在於如何找出感染人數。他建議，可在第五波疫情後期做大型抽血抗體測試，需安排超過1萬人接受檢測，從而推算本港實際染疫人數，屆時參考價值較高，而現時則可沿用當局的計算方法，因已呈報個案數字較為實在。

打針「已染疫」同有抗體

張竹君稱區分有技術問題

衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨在疫情記者會回應，稱接種疫苗和自然感染都可能產生高水平抗體，不知有否有效方式可區分有抗體者是因染疫康復，還是因打疫苗，在技術層面要再和專家討論。

許樹昌及後回應本報查詢，稱可透過其中一種名為ORF8的抗體識別曾經染疫者，稱康復者體內會出現此抗體，而此抗體並不受疫苗影響，惟相關檢測不能於一般實驗室進行。他建議，可由食衛局資助本港大學醫學院，以研究計劃的形式做上述抽血抗體測試，需收集具代表性及涵蓋所有年齡層的樣本，應待疫情回落至僅有零星個案才進行。

何栢良：研死亡率無助減重症

港大感染及傳染病中心總監何栢良在商台同一節目表示，不同計算方式各有限制，若要以實際感染個案計算死亡率「不能靠估」，不應以數學模型推算的數字計算，應按人口及年齡層做具代表性的抽樣血清檢測，從而計算感染人數。

何栢良稱，按外國大學數據，本港第五波疫情每100萬人口死亡率屬全球第一，認為主因涉及長者接種率低及公立醫院急症室淪陷，形容若做回顧式的學術討論是「賊過興兵」，得出數字無助減重症減死亡，現時應集中力量改善接種率、醫管局服務及口服藥3個環節，「好過𠵱家諗辦法去淡化死亡陷阱」。

（新冠疫情）

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