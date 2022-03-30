6內地中醫專家抵港 林鄭：盼邀到安老院視察

仝小林：將到方艙實地了解

中醫專家組組長、中科院院士仝小林會見傳媒時表示，將會到方艙醫院、安老院舍、社區的會診地方等實地了解情况，並根據香港實際情况及防治方案，與本港專家討論，再制訂適合香港的治療方案。林鄭月娥則表示，疫情發展至現階段，以治療重症、減少重症和減少死亡為重點，她相信利用中醫藥應會有成效。

林鄭月娥表示，今次來港的中醫專家組共有7人，其中廣東省中醫院副院長、中醫藥專家組副組長張忠德兩周前已到港，他連同早前3月中到港接近20名中醫師，在醫管局管理的亞博館社區治療設施每日巡房、開藥方和協助病人。昨日其餘6名專家抵港，包括專家組組長、中科院院士仝小林。

林太表示，這批專家於抗疫期間到過很多省市協助推動中醫藥的應用，對香港目前抗疫工作非常有用；又說這次幾個專家來港都會參與治療工作。

林鄭月娥又說，隨着不少年長的患者已康復，盼通過中醫專家組到來，為香港長者提供更多康復後的復元及調理服務。有見不少康復長者入住暫託中心後亦回到安老院，故她亦盼望邀請專家組到香港的安老院，看看安老院環境內如何防止長者受感染。仝小林表示，將會和特區政府商量，如何在形勢嚴峻的情况下，更好地發揮中醫藥的作用。他說留意到香港老年患病比較多，死亡率亦比較高，特別針對有基礎疾病的老人，認為中醫在整體調理有特長，除了單純針對新冠病毒感染治療，也可同時對於基礎疾病有調整效果。他又表示，具體行程尚待特區政府安排、商量和協調。

醫管局望增中醫診所覆蓋率

醫管局總行政經理何婉霞昨在疫情記者會表示，社區治療中心見到不少感染的長者本身有長期病患，中醫藥對於這些病人的整體調理上有良好效果。她又表示，內地來港的中醫團隊全是頂尖專家，有豐富抗疫經驗，希望團隊能給予意見，進一步增加中醫診所的應用覆蓋率。

（新冠疫情）