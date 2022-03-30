接收轉介輕症 中大醫院呈報兩死 連續4日少於1萬個案 防護中心稱難料橫行或回落

張竹君：人流增加或反彈

昨新增7596宗陽性個案，包括3164宗核酸檢測陽性個案，以及4432宗快速抗原測試陽性呈報個案，第五波累計逾113萬宗個案。

昨日染疫宗數是連續第4日少於1萬宗，也是連續第5日下跌。衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，「整體數字來看確有慢慢回落趨勢，究竟會慢慢橫行，還是會回落，還是會再低一些，現時較難估計。」她說疫情趨勢跟人流非常有關係，認為如果人流增加有反彈風險。

昨日公布151人死亡，其中149宗個案由醫管局呈報，其餘兩宗由接收醫管局轉介輕症的中大醫院呈報，是第五波首次有私家醫院呈報死亡個案。

106歲婦中大醫院亡

臨牀判斷料與染疫有關

其中一宗死亡個案涉及一名106歲女子，她有癌症、腎衰竭、大便出血等，沒打疫苗，3月15日核酸檢測陽性，3月21日轉到中大醫院，前日離世，未知是否曾獲處方新冠口服藥，臨牀判斷死因或與染疫有關。張竹君表示，世衛有指引協助醫生臨牀界定死者是否死於新冠病毒，例如若有其他原因解釋其死亡而染疫對其影響不大，就會認為不是因染疫而死亡。

另一宗中大醫院呈報的死亡個案涉及一名89歲男子，他本身有長期病患、沒打針，3月5日快速測試呈陽性，3月16日轉介到中大醫院，3月27日驗出陰性，死因為細菌性肺炎，臨牀判斷指死因與感染新冠病毒沒直接關係。

西環兩曾染疫者家中亡

西環昨有兩宗染疫者或曾染疫者在家中死亡的個案，其中一名住堅尼地城的25歲女子本身患血小板增多症，已打兩針疫苗，家人發現其不省人事，後證實死亡。另外，昨午12時許，警方接獲一名76歲女子報案，稱89歲丈夫在堅尼地城聯康新樓的寓所昏迷，據悉他前晚仍如常，惟至昨午仍未起牀，妻子發現其昏迷不醒。據悉死者早前曾感染新冠病毒，本身亦有患病紀錄。救護人員接報趕赴現場，證實男子已死亡，死因有待驗屍後確定。

許樹昌：社區仍有隱形患者

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌昨在港台《千禧年代》表示，按近日檢測陽性個案、污水檢測以至社區檢測中心樣本等數據，均顯示整體疫情慢慢回落，但仍處於7000宗的高位，下月能否如期放寬防疫限制，則需視乎有否出現反彈，稱社區仍有無症狀或輕症患者，擔心假期時人群聚集增爆發風險，建議市民分散日子外出。

明報記者

（新冠疫情）