九龍清真寺4‧21重開 限最多500人同場「劃位」參拜

停飲食儀式免逗留

籲先自行在家潔身

艾歷斯指出，齋戒月為穆斯林重要節日，以往最多有4000人在九龍清真寺參拜，並會在禮拜後安排分發粥等食物，今年已是連續第二年清真寺受疫情影響未能如常開放，信眾對不能到寺參拜均感不開心。

他稱，為了重開，清真寺昨起已安排消毒，重開後寺內會有一系列防疫措施：每次參拜環節最多只可容許約500人同場，禮拜殿的參拜位置地面會貼有黃色膠紙，提醒信徒保持社交距離，人流較多的周五會加開祈禱時段，分發食物儀式會取消，並鼓勵信眾避免在寺內逗留，祈禱完便離開。穆斯林信眾在禮拜前需洗手腳及面，清真寺呼籲日後信眾先在家中自行潔淨身體，為減低傳播風險，寺內維持開放的淋浴間將由32個減至16個。

「不能改網上 赴寺收更多祝福」

艾歷斯強調，禮拜不能改在網上，因傳統上穆斯林需站在大教長背後平排一直線一同祈禱，儀式為顯對真主尊重，又形容信眾在家自行參拜只收到一次祝福，親自到清真寺收到的祝福會多7倍。

（新冠疫情）