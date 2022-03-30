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殯儀業：家屬見法醫認屍流程仍滯後

【明報專訊】第五波新冠疫情下，公立醫院殮房及衛生署的公眾殮房空間一度不足，醫管局及衛生署均設置冷藏貨櫃以暫時安放遺體。香港生死學協會創會會長、「一切從簡殯儀社企」負責人伍桂麟昨在港台《千禧年代》提到，雖然醫管局及食環署增加人手辦理離世者的處理流程，惟香港法醫人數少，令遺屬到公眾殮房與法醫會面、辨認遺體等流程仍有滯後。

指放凍櫃遺容較易變

或「二次傷害」遺屬

伍桂麟指，部分個案入院不足24小時便離世，或者在家過世，有關家屬需經警方預約與法醫會面，討論遺體是否需解剖或申請豁免解剖。由於法醫數量不能一下子增加，故流程上仍有滯後。他表示公立醫院殮房保存的遺體，放3星期面容變化仍未很明顯，但放在公眾殮房的，兩星期已看到變化，凍櫃的遺體更是一星期便可能有變。伍說，如因程序滯後導致遺體出現變化，對死者家屬或造成「二次傷害」。

衛署：已增聘醫生加快處理

衛生署回覆查詢表示，從上月底至昨日，衛生署法醫服務工作的醫生人數從17名增至超過30名，包括重聘已退休的法醫科醫生和聘請病理科醫生作兼職醫生，以及透過內部調任具法醫科經驗的醫生等，以加快處理個案。現時公眾殮房每天可辨認遺體的數目亦已增至每日約100宗；富山殮房附近的遺體儲存設施面，每日辨認遺體數目也從每日數十個，增加至3月28日起每日200個。

衛生署補充，遺體儲存設施的61個冷凍櫃，署方亦已作適當遺體放置安排，包括控制溫度於約4℃及作合適分隔。

（新冠疫情）

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