何栢良倡引緊急法 准醫生強制為長者打針

促私營院舍加入改善防疫計劃

跨部門小組商派護士視察

勞福局長羅致光上周六宣布，成立跨部門小組檢視院舍抗疫能力，常任秘書長劉焱昨主持小組首次會議。會上提到，社署前年推出「改善院舍感染控制及通風設備限時性計劃」，安排護士檢視院舍措施，小組建議短期內再視察院舍，確保院舍正確使用高效空氣過濾器及抽氣扇等設施，並會要求未參與計劃的私營及自負盈虧院舍加入，再安排護士實地視察，指導員工防疫。

勞福局發言人表示，會上亦檢視染疫院友送往暫託中心的機制，釐清政府各部門、醫管局及院舍角色，加強協調和信息分享，使輕症、穩定以及需護理的長者及殘疾人士及早送往暫託中心，並就進出中心交通安排等事宜交換意見，而小組成員包括勞福局、食衛局、機電工程署及醫管局等代表。

指院舍設施短時間難改善

安老業：樂見檢討 惟要務實

另外，衛生署昨日宣布本港70歲或以上長者中，71%已打最少一劑疫苗，即近28萬名70歲或以上長者未打針，轄下11間長者健康中心即場接種服務將延長至5月31日，為65歲或以上者打科興，毋須預約。

香港買位安老服務議會主席謝偉鴻昨在港台《千禧年代》表示，樂見跨部門工作小組檢視院舍抗疫能力，但檢討要務實。他指院舍設施按《安老院條例》設計，業界短時間內很難提升，且院舍主要提供護理、照顧服務，現時每間安老院有1至4間隔離房，若要再增加會引致額外費用，亦要考慮長者承擔能力。

何栢良昨在商台《在晴朗的一天出發》表示，目前有法例容許在兩名醫生簽署下，強制嚴重精神病患者入院接受觀察及治療，建議可參考相關法律框架，利用緊急法或其他法例立法，對於未有合理原因下反對長者接種的家屬，容許兩名醫生簽署，強制為該長者打針。

（新冠疫情）