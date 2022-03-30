運署促79條巴士線復運 日間班次不超30分鐘 61線續停

另外，新渡輪表示，該公司復工人員增加，新渡輪中環至長洲的渡輪服務將於4月1日起逐步回復至正常水平。

新渡輪中環長洲服務增班次

九巴昨晚發出的乘客通告顯示，明日（31日）起恢復的路線包括1、6、7、11等，部分仍暫停路線包括5X、26X等；城巴新巴表示，已於3月21日起逐步恢復10條路線的有限度服務，包括8、27、77A、77X、102P、619P、671X、682X、962G及969A。城巴新巴認為，巴士服務水平應該根據過往4波疫情的經驗和數據，以及最新的客量數據逐步調整，以配合政府分3個階段放寬社交距離措施的步伐 。

運輸署稱，為配合政府仍然實施的社交距離措施，以及為應對乘客需求下降，批准九巴、新巴、城巴、龍運巴士及新大嶼山巴士3月31日至4月10日期間繼續調整服務，包括暫停61條路線，當中大部分是繁忙時段提供額外班次的輔助路線，以及只在假日提供的特別郊遊路線和通宵路線服務，這些路線都各有其主要路線或有適當的替代公共交通服務供乘客使用。

運輸署續指，巴士公司獲准維持調整班次的日間路線，其繁忙時段的班次調整幅度，一般最多延長不超過10分鐘，而延長後的班次間距一般不超30分鐘。

黃家和信多企業隨政府復常

料餐飲業生意回升兩成

對於政府將於4月1日起逐步恢復公共服務，香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，相信不少企業都會跟隨政府，陸續取消在家工作，對餐飲業界日間堂食有幫助，預料生意額會回升約兩成，不過他指社交距離措施要到4月下旬才會分階段放寬，相信業界仍要捱多一段日子。

（新冠疫情）