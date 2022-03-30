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爭4．21復常 政府漸停居家工作 考車牌周五復辦 梁子超：市面人流雖升風險不大

【明報專訊】第五波新冠疫情逐漸放緩，政府部門周五（4月1日）起將逐步恢復公共服務，有公務員稱本周起已有部門取消在家工作安排，又稱下月各部門仍可按情况分組運作，而政府內部通告，公務員可居家工作至4月21日。有中小企相信業界會按實際需要，陸續取消在家工作。有醫生認為，近日市面人流雖回升，但不少均是康復者，若沒大幅放寬社交距離措施，疫情未必明顯反彈，反而擔心小學、幼稚園復課後傳播風險更大。

政府期望下月21日起大致恢復正常公共服務。政府部門周五起先逐步恢復公共服務，其中消防處的牌照及審批總區總部繳費處和收發處、消防安全總區總部收發處周五起將逐步恢復公共服務。運輸署昨表示，牌照及駕駛考試服務下月起陸續恢復服務，下月19日起恢復所有車輛種類的路試，駕駛筆試及的士筆試、駕駛考試排期服務將於5月6日恢復。

有公務員表示，按現時內部通告，直至下月21日，各部門仍可分組運作，但具體操作由各部門按情况而定，不過政府鼓勵減少公務員與市民接觸的機會，故可盡量安排電子化服務，但4月之後會否回復正常上班安排，相信要視乎疫情發展，以及4月中的假期過後會否再大爆發。公務員工會聯合會總幹事梁籌庭稱，部分政府部門本周起已需全面返辦公室，陸續取消在家工作，但由各部門自行安排上班、午飯時間，又說政府始終需要服務市民及正常運作，與私人機構不同，若長期不回辦公室，只會積壓愈來愈多文件。

華員會會長利葵燕稱，雖然政府將逐步恢復公共服務，但仍有很多部門抽調了公務員協助抗疫，包括圍封強檢、接聽熱線、送遞抗疫包等，有關工作需持續，料各單位會按緊急程度作不同安排，與民生相關、具迫切性的或較快恢復。她認為現時每日個案仍有四位數，仍有傳播風險，應增加公務員的個人防護裝備。

匯豐多50分行周五起5天營業

部分私人企業下月起亦放寬僱員返回辦公室上班安排，匯豐銀行周一發內部電郵，稱周五起可有最多三成員工返回辦公室工作，匯豐昨亦宣布再多50家分行周五起將恢復五天營業。至於其他機構，中電發言人表示，現時仍實施特別工作安排，若工作性質容許，員工可在家工作，會因應疫情檢討；港燈稱現時彈性安排非營運及非在工地工作的員工，輪流在家工作，會留意疫情及政府防疫措施安排檢討；港鐵表示，會按實際情况，逐步、適時、有序地恢復正常運作。

香港中小型企業聯合會永遠榮譽主席劉達邦表示，大部分中小企難在家工作，例如零售業前線員工，他估計現時業界約三分之一員工在家工作，大部分是文職，而隨着疫情放緩，相信業界亦會按其需要，陸續取消在家工作。

梁：憂小學幼園復課爆疫

呼吸系統科專科醫生梁子超稱，現時已有大量新冠康復者恢復工作，不少店舖、公司都重啟運作，人流增加無可避免，由於增加的人流大多為康復者、疫苗接種率較高的一群，加上仍有很多表列處所關閉，相信疫情反彈風險不大，只是下降速度或會減慢，反而擔心若小學和幼稚園復活節後復課，3至11歲兒童接種兩劑疫苗比率低，學校或會出現爆發。他認為隨疫情高峰開始過去，公共服務不可停太久，但政府同時要密切監察疫情、加強檢測，或要重新在工作場所做好個案追蹤及隔離。

明報記者

（新冠疫情）

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