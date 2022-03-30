醫局遠程支援站服務社區疫染者 私醫電話答疑難：至少令病人不覺孤單

服務站每周7天運作，服務時間視乎當天轉介數量調動。醫管局高級行政經理（轉型計劃）梁樂行昨表示，不同醫生自選兼職計劃提供服務，個案經醫管局熱線、「護訊鈴」及「隔離護理觀察系統」轉介，醫生會提供感染控制指示，以及遙距醫療意見，至今共有50名醫生提供服務。

腦外科專科醫生陳思堂為其中一名在服務站聯絡病人的醫生，同為私家醫生的他表示，疫下診所工作減少，加上早前大量醫護染疫或隔離，導致公營醫療系統人手緊張，故透過「自選兼職招聘計劃」投身抗疫工作，現時每周兩個下午會在服務站幫忙，另有兩天在亞博館社區治療設施當值。

在服務站工作近一個月的陳思堂表示，服務站提供人性化的協助，醫生不單提供醫療資訊，在心理層面「至少令佢哋（病人）覺得唔孤單」。

八旬翁初感「醫生幫唔到我」 傾談後解心結「和氣收場」

陳思堂憶述，曾有八旬確診獨居老翁轉介至服務站，稱檢測結果轉陰但不斷咳嗽，先後4次到指定診所求診均獲處方咳藥水。陳形容老翁初期易發怒，多次表示「連醫生都幫唔到我」，傾談後敞開心扉，引述老翁稱害怕染疫喪命。陳思堂仔細解釋，令老翁明白咳嗽或因氣管敏感所致，最終「和氣收場」。

（新冠疫情）