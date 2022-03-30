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宣布全民強檢日 自殺估值低位轉升 葉兆輝：不能說兩者有直接關係

【明報專訊】港大「防止自殺早期預警系統」設置兩年，第五波疫情期間，系統錄得自殺宗數估值的一年低位和歷來高位，其中一年最低位於2月22日出現，高位則在3月23日出現。翻查疫情相關重要事件，期內確診數字持續上升，2月22日適逢政府宣布將推行全民強檢和延長社交距離措施，3月21日則宣布暫緩全民強檢和放寬措施。防止自殺研究中心總監葉兆輝向本報表示，不能說疫情或某項社交距離措施與自殺情况有直接關係，但社會會因而有憂傷和焦慮，從社會氣氛轉變能看到與自殺趨勢有關係。

稱自殺趨勢與社會氣氛轉變有關

2月22日新冠陽性檢測個案為6211宗，當日起個案持續上升，同月25日突破1萬宗。政府於2月22日亦宣布會推行全民強檢，以及延長社交距離措施至4月20日。港大預警系統數據顯示，當日是自殺估值低位轉升的轉捩點，當日錄得的7天自殺估值平均數只有1.68，處一年低位，其後持續向上，至3月3日錄得2.82，攀至中風險水平，同日陽性檢測個案已達5.68萬宗，數字為第五波疫情最高。

3月23日的7天自殺估值平均數同為4.05，達兩年高峰，最新已回落至3月28日的3.06。在3月21日，特首宣布暫緩推行全民強檢，以及自4月21日起分階段放寬社交距離措施，包括重開體育場所及圖書館、恢復晚市堂食至晚上10時等。

葉兆輝認為，疫情令整個社會氣氛彌漫憂傷和焦慮，重複確診及死亡數字上升的資訊令人不安，雖不能說疫情和社交距離措施與自殺情况有直接關係，亦不能指某項措施直接導致自殺情况，但從整體社會氣氛轉變，能看到與自殺趨勢有關係，尤其疫情和措施對長者等弱勢社群有更大影響。他提到，2003年SARS爆發，本港自殺率為歷年新高，一年內每10萬人有18.6人自殺，數字於翌年回落，去年每10萬人則有12人自殺，認為SARS後港人懂得處理疫下情緒。

（新冠疫情）

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