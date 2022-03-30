港大研究：自殺風險月內攀升 兩年高 學者葉兆輝：長者自殺倍升 籲重啟康文設施

明報記者

港大香港賽馬會防止自殺研究中心2020年研發系統，利用每日新聞報道等數據，計算本港過去7天自殺估值平均數，再將估值加上標準差值，得出過往7天自殺風險級別，黑、紅、黃3級分別代表極高風險、高風險及中風險水平。

3月20日首達極高風險 近兩日回落

系統發現，本港過去一年估計自殺個案為670宗，個案於2月22日處低位，之後攀升，3月20日觸及黑色極高風險警戒水平，是系統設置兩年以來首次，並於23日達至高峰，當日的「過去7天自殺估值平均數」為4.05，比全年平均數的1.8為高。葉兆輝表示，過去7天每日4人自殺的情况如持續，即一年會高達1300至1400人自殺，惟近兩日數字已稍回落，期望可持續下降。

葉兆輝續分析，3月22至28日共有21宗自殺新聞，8人為65歲或以上，是各年齡層之最，比去年同期升一倍。他稱長者屬高危自殺群，主因是經濟或身體疾病，當中或有受長期病困擾。他說，2月份是第五波疫情高峰期，市民焦慮，尤其長者依賴電台、電視和報紙接收資訊，每日得知確診及死亡數字，死者又集中於長者，令他們不安；而社交距離措施令長者難與他人見面，場所關閉令他們減少休閒活動，都會帶來負面情緒。他鼓勵市民多主動關心身邊人，尤其長者，並提供正確疫情信息。

葉兆輝建議政府盡快重啟康文及休閒設施，應在防疫與優質生活之間取平衡，如泳灘可於下午關閉，讓長者晨泳，以及准許跨家庭聚會，「訂立措施防疫重要，打針亦重要，但對長者關顧都重要，別讓老人覺得被遺棄」。

染疫老婦曾萌死念 求助怕麻煩別人

年逾七旬的黃伯夫婦近日確診新冠，黃伯患腦退化，需老妻照顧，染疫使他們感無助。黃太不懂上網，每當衛生署致電提醒她申報都感到焦慮。她說疫症後既不能出門，求人協助買餸又怕麻煩別人，「開門付錢不知會否傳染給人」，稱向人求助令她自覺很無用，與世隔絕下曾有自殺念頭，幸有義工致電慰問並提供協助，讓她得到安全感。

長者用熱線比例低 組織靠外展找個案

輔導服務生命熱線統計，2021至22年度處理來電數目按年升五成，今年首兩個月共處理2.2萬個來電，日均逾380個，當中長者來電只佔2.4%。執行總監吳志崑稱長者使用熱線比例低，故須靠外展服務找個案，過去一年共處理400宗長者個案。他指出，疫下難有家庭聚會，長者易感孤單和產生被遺棄感而不得宣泄，故家人關懷十分重要。他建議開放社交康樂設施和日間照顧中心，讓長者增加社交機會，長者亦可尋新興趣，例如種花養魚，令自己更精神。

（新冠疫情）

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