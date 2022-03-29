【Emily】政界論韋史密夫「世紀一摑」 莫乃光：歷史一幕 張國鈞：應互尊重

【明報專訊】第94屆奧斯卡頒獎禮本港時間噚日舉行，《王者世家》出爐影帝韋史密夫（Will Smith）因不忿妻子被嘲，走上台掌摑頒獎嘉賓基斯洛克（Chris Rock）成為全球熱話，本港唔少政界中人都有留意。民建聯立法會議員張國鈞喺facebook評論呢一幕，認為唔應該用人哋家人患病嚟開玩笑，並指暴力絕非解決問題嘅方法，應互相尊重。立法會前議員莫乃光就形容，韋史密夫「護妻心切」打人後，流淚領獎並且「道歉」，定必成為奧斯卡頒獎禮嘅歷史一幕。
莫心目中最佳電影：Drive My Car
立法會前議員鄭松泰喺fb分享呢幕嘅YouTube片段，話睇咗10次，「無教養抵死，都唔知有乜好笑」。莫乃光提到，過去奧斯卡得獎者都會有啲政治發言，但今屆並無得獎者特別為烏克蘭發言表態。不過，部分出席頒獎禮嘅明星佩戴藍黃色飾物表態支持烏克蘭，女主持愛美舒瑪（Amy Schumer）亦喺節目結束時提到烏克蘭危機。
莫乃光亦有評論賽果，話心目中嘅「最佳電影」係今屆奪得「最佳國際電影」嘅日本片Drive My Car。不過莫乃光話，對於《心之旋律》贏得「最佳電影」倒也不盡意外，此片講述一名健全女孩喺照顧失聰家人與追求音樂夢想之間嘅抉擇，認為現時正值烏克蘭戰爭同走出新冠疫情之際，一齣溫情、感人嘅獨立電影最後突圍而出，可以理解。