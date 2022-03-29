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2022年3月29日星期二
港聞二
林鄭：感染人數高於官方報告 「常理不止100萬」 料疫情穩定後需整理
孔繁毅倡病死率以400萬感染計 僅0.18% 官方呈報個案病死率0.63% 許樹昌：不應用模型計算
遺體儲存空間增至4600個 急症室離世人數回穩
增7685陽性 許樹昌籲分散日子掃墓免反彈
早出晚歸非上班時間續支援 協助準備齋戒月 15少數裔任方艙助理 為同鄉解憂
醫局新安排 家長兒童皆染疫可同房 非確診父母倘獲批准可陪住院
封廈後上門打針 聶德權冀一個不漏
調查：38%社福機構員工未打針 五成稱機構要求離職 社總倡暫緩疫苗通
熔斷放寬航班未大增 議員批「仍太易斷」
污水陽性 荃灣居民質疑快測包話派又不派
中港貨場擬設接駁司機 議員憂削貨運中心地位
稱首要吸內地灣區客 旅發局備1億宣傳
方艙水煲留糞 女子涉刑毁被捕
圍封強檢
男子控襲女友7歲女 燒手踢肚 事主：告知媽媽後打得更犀利
僱主非禮外傭囚30月 事主覆核指警不查「強制勞役」
非法集結囚1年 問卷調查員上訴駁回
去年145宗瀉山泥報告 跌32%
環評中央數據庫料明年推
洗錢集團酒店禁錮 4人墮搵快錢騙局
兩車包圍目標車 4煞刀槌襲3漢
尾隨兩女 校褸捂口 中五生認遊蕩企圖非禮
委任選出核數師 記協下月開特別大會
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灣區手記：保住個碼 ／文：尚東美
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【Emily】還押逾年 記掛愛貓 梁晃維憂身邊人習慣「我嘅不存在」
【Emily】蔡堅染疫康復 拍片向醫護送關懷
【Emily】去年被「逼針」鬧阿女「黐線」 麥美娟老竇中招後 改撐疫苗有用
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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