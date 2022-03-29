港聞

港聞二

灣區手記：保住個碼 ／文：尚東美

【明報專訊】新冠變種病毒Omicron超強傳播威力下，內地近日亦多處爆疫，廣州也不例外。表面上看，民眾的生活大多數時間仍風平浪靜，實則早已悄然改變。大家的內心猶如安裝了跑酷遊戲或是伏匿匿（Hide and Seek），隨時game on並默默跟循admin創立和可改變的規則，一切最高宗旨是口中那句「保住個碼」。在內地生活，綠碼早已成為正常人和正常生活勳章。

雖然廣州個案數字是香港萬分之一，本着動態清零原則，政府再度開啟「快狠準」防疫模式。自上而下，社區到民間早已有一套應對標準，包括但不限於：迅速組織一場發布會並開始強檢、禁止外賣騎手上門並1小時搭起小區門口收發鐵架、livehouse半月前開票即售罄的演出取消、餐廳食客開始討論今晚「安全回家路線」……

一天內，我竟也兩度擔心自己沒能保住個碼。上午，我的牙醫以為醫院被劃進封控區，未看新聞便陷入圍封恐懼，催促我趕緊回家；下午，錯過12320打來的電話。這是去年底廣東啟用的「涉疫風險人員」排查號碼，大街上常見巨幅廣告「注意！這個電話不可不接」。思索良久，或許是我前一晚為過馬路，曾掃碼走進封控區1公里外某條地下通道。打開小程式，見到自己仍是綠碼，終於舒一口氣。雖然演出被取消、外賣需要自取，但我仍擁有「正常勳章」。

文：尚東美

相關字詞﹕封區 綠碼 新冠疫情 灣區手記

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