灣區手記：保住個碼 ／文：尚東美

雖然廣州個案數字是香港萬分之一，本着動態清零原則，政府再度開啟「快狠準」防疫模式。自上而下，社區到民間早已有一套應對標準，包括但不限於：迅速組織一場發布會並開始強檢、禁止外賣騎手上門並1小時搭起小區門口收發鐵架、livehouse半月前開票即售罄的演出取消、餐廳食客開始討論今晚「安全回家路線」……

一天內，我竟也兩度擔心自己沒能保住個碼。上午，我的牙醫以為醫院被劃進封控區，未看新聞便陷入圍封恐懼，催促我趕緊回家；下午，錯過12320打來的電話。這是去年底廣東啟用的「涉疫風險人員」排查號碼，大街上常見巨幅廣告「注意！這個電話不可不接」。思索良久，或許是我前一晚為過馬路，曾掃碼走進封控區1公里外某條地下通道。打開小程式，見到自己仍是綠碼，終於舒一口氣。雖然演出被取消、外賣需要自取，但我仍擁有「正常勳章」。

文：尚東美