大灣區GBA新聞：廣州建5+10+N灣區核心物流樞紐 盼2035年成最具競爭力國際物流中心

明報記者 林迎

全國快遞量最大城市

一年處理逾百億件

廣州物流業發展迅速，是全國快遞量最大的城市之一，一年處理快遞超過百億件，白雲機場貨郵吞吐量居全國第二，廣州港貨櫃量居全球第五位。2020年，廣州市社會物流總額為6萬億元（人民幣，下同），目前物流產業主要集中分佈在白雲、黃埔、花都、南沙4個區，但面臨缺少龍頭企業、投入產出率偏低等問題。今次《草案》提出，通過改善物流產業空間佈局、增加土地供應，提升物流產業用地效率和集聚水平，降低社會物流和交易成本。展望到2035年，廣州要建成效率最高、成本最低、最具競爭力的國際物流中心。

5特大型+10大型+N骨幹節點

《草案》指出，規劃目標是建設「5+10+N」物流樞紐體系，包括5個特大型物流樞紐、10個大型物流樞紐和N個物流骨幹節點，形成以特大型物流樞紐為灣區核心、大型物流樞紐為城市極點、若干個物流骨幹節點為片區中心、配送節點為社區終端的四級物流和供應鏈體系。

規劃中的5個特大型物流樞紐（見圖）分別是廣州空港物流樞紐、南沙港物流樞紐、廣州東部公鐵聯運樞紐、廣州鐵路集裝箱中心站公鐵聯運樞紐，以及廣清空港現代物流產業新城，當中廣清空港現代物流產業新城的實際地點位於清遠市境內，鄰近廣清邊境。10個大型物流樞紐亦是依靠現有火車站、港口或公路貨場而建，周邊連接高速公路或快速通道，具備大規模集疏運基礎。《草案》中亦提及，「十四五」時期將優先建設9個物流骨幹節點，其中擴容提升魚窩頭、知識城兩處，新建龍溪、大崗、從化南、九龍、街北、鐘落潭、太和7處。

用地污染大影響交通將清理

物流企業往往佔地廣闊，《草案》特別強調落實土地集約利用精神，既保障向重點物流樞紐和物流產業供地，亦要整治提升市區現有物流用地，若不符合城市發展需求、環境污染大、影響區域交通，則會被清理疏散；若經濟效益較好、是城市發展必需的物流園區，則會改造提升。

《草案》提到，凡在廣州落地的現代物流和供應鏈上市公司、投資符合廣州產業導向且投資額超過10億元的產業項目，或者在物流樞紐產業園引入投資額10億元以上的現代物流和供應鏈產業項目，所在行政區可參照該工業用地最低標準設定地價，年期為50年。