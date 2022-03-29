港聞

港聞二

洗錢集團酒店禁錮 4人墮搵快錢騙局

【明報專訊】警方上周六尋獲一名曾遭禁錮女子，經調查後，探員先後拘捕6名男女，同時發現另外有3名男子被禁錮。警方初步相信犯罪集團以「搵快錢」作招徠，誘使他人開立戶口，相約見面時將他們禁錮，脅迫交出戶口以接收不明資金及洗黑錢。遭非法禁錮的4人暫沒有實際金錢損失。

尋回失蹤女子揭發 騙徒逼交出帳戶

一名21歲女子於上周三（23日）離家上班後失去聯絡，其家人上周五到沙田報警求助，案件由新界南總區失蹤人口組跟進，警方於報案翌日在旺角尋回該女子，揭發她曾遭禁錮。經調查，探員掩至女子曾被禁錮的酒店，發現另外3名被禁錮的男子，並即場拘捕3名涉案男子。警方根據資料，在新蒲崗一個工廈單位拘捕多兩男一女。

6人被捕 部分人控串騙禁錮提堂

被捕5男1女年齡由18至40歲，包括3名本地男子、兩名南亞裔男子，以及一名印尼籍女子，部分人為骨幹成員，他們報稱任職侍應、建築工人及無業。其中5名男子各已被暫控一項串謀詐騙罪，當中3人被加控非法禁錮罪，昨日在沙田裁判法院提堂。案件仍在調查，警方不排除更多人被捕。

新界南總區重案組總督察周子軒表示，案中3男1女事主，年齡介乎21至37歲，報稱建築工人及侍應。初步調查相信，有人在3月初在社交網站或促銷電話發放「搵快錢」信息，4事主按指示開立傳統銀行戶口及虛疑貨幣帳戶，相約見面時，突被人強行帶到旺角酒店房間禁錮，遭沒收手提電話，脅迫交出銀行戶口、虛疑貨幣帳戶的登入資料及密碼，其間曾被言語及精神恫嚇，而房間內24小時均有人看守，禁止各人離開及與外界聯絡。部分事主戶口已被挪用作處理不明來歷款項，警方將繼續追查涉及金額與資金流向。行動中檢獲一部電腦、15張銀行卡及24部手提電話等證物，4名事主遭沒收的手機亦尋回。

相關字詞﹕搵快錢 禁錮 串謀詐騙

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