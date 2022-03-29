環評中央數據庫料明年推

結合地理資訊系統 署方稱增效率雙贏

環境局預計今年底前完成環評條例檢討，多名立法會議員關注中央環境數據庫成效和推出時間，徐浩光說，現時顧問公司可向環保署查詢生態基線、空氣、水質和噪音等環境資料以做環評研究，而政府將設立的數據庫將結合地理資訊系統，方便整理數據，但不代表未來顧問公司不用做數學模型，而是在政府原有資料庫上加入擬議項目的數據，令效率更高，強調新做法不會影響質素，是雙贏做法，預計數據庫明年啟用。

基線調查標準化 減覆核挑戰

生態調查方面，有議員關注基線調查的時間，徐浩光回應稱，政府將做檢討，希望將生態基線調查的要求標準化，包括調查方式、頻密程度及時間等，並非要減少調查的時間，而是寫清楚調查時間和數量，協助生態影響評估盡快完成。至於環評受司法覆核的可能，徐浩光說，標準化和清晰化後，應可減少遭受司法覆核的可能。

黃錦星說，過去有複雜或爭議項目的環評需時3至4年，冀檢討後可降至一般項目約18個月，較大型或複雜項目約24個月，實際時間取決於與項目倡議者互動過程。